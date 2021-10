Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Los escolares de más de 12 años que cursan Educación Secundaria podrán estar en el patio y realizar ejercicio intenso sin mascarilla. Este es el cambio más importante del nuevo protocolo que el Departamento de Educación ha enviado esta mañana a los centros educativos para adaptarlo a la nueva situación sanitaria, después de Euskadi haya desactivado la emergencia sanitaria. El nuevo protocolo, al que ha tenido acceso DEIA, incluye otros cambios que suavizan las restricciones tanto en Primaria como en Secundaria, encaminados todos ellos a favorecer la interacción segura entre los estudiantes tras meses de relaciones condicionadas.

La distancia de seguridad pasa de 1,5 metros a 1,2 metros dentro de las instalaciones del centro escolar. En Educación Infantil no hay cambios, se mantiene la estructura de grupo de convivencia estable. En Primaria mantiene en el aula los subgrupos de trabajo (grupos de 4-5 chavales que trabajan juntos, sin mantener distancia de seguridad, en principio para un trimestre). En este ciclo se mantiene el uso de la mascarilla ya que, al ser menores de 12 años aún no están vacunados. Sin embargo, la novedad que recoge el protocolo es que en el recreo al aire libre se permitirá la interacción entre alumnado del mismo curso, algo que hasta ahora no se podía hacer.



Los cuatro días de puente del 12 de octubre se han empezado a notar a primera hora de la tarde de este viernes en las carreteras vizcainas. La autopista A-8 ha llegado a registrar importantes retenciones en dirección Cantabria debido a dos accidentes registrados en Muskiz, uno de ellos entre seis vehículos, y un tercero a la altura de Barakaldo. Pasadas las 21:00 horas, las retenciones alcanzaban los 9 kilómetros en dirección Cantabria desde Portugalete.

Los cuatro días festivos por delante, para aquellos que puedan hacer puente el lunes, unidos a las previsiones de buen tiempo, ha hecho que muchos vizcainos hayan decidido realizar un viaje. Y muchos de ellos han optado por Cantabria, donde muchas personas tienen una segunda vivienda, e incluso Asturias, a la vista de las caravanas que se están registrando ya en la autopista A-8 desde este viernes por la tarde.



El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha inaugurado este viernes en Bilbao un nuevo Hospital de Día Psiquiátrico Infanto-Juvenil en Bizkaia, que contará con 15 plazas y ha supuesto una inversión de 250.000 euros.

Urkullu, a las puertas del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora este domingo 10 de octubre, ha visitado, junto con la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, las instalaciones de este nuevo Hospital de Día Psiquiátrico de Osakidetza para niñas, niños y adolescentes de toda Bizkaia que entrará en funcionamiento el 13 del mismo mes.



La bilbaina Belén Frau será la nueva directora global de Comunicación de Ikea. Frau, que el pasado mes de mayo recibió el premio DEIA Top Talent Empresarial 2021, formará parte también del comité de dirección mundial de la compañía.

"Estoy muy emocionada y agradecida por esta nueva aventura y la enorme oportunidad que se me presenta de seguir marcando la diferencia en nuestro entorno, siempre con la vista puesta en nuestros compromisos con las personas y el negocio y con la vista puesta en nuestro propósito. Me considero afortunada por ser una apasionada de la comunicación, herramienta clave para generar una confianza que es base de diálogo que construye y refuerza nuestras relaciones con clientes, proveedores y compañeros", ha resaltado este viernes Frau.



La cerveza y Bilbao están de moda. La capital vizcaina se ha convirtido este viernes en el epicentro de la industria cervecera de todo el Mundo. En el Palacio Euskalduna se celebra, hasta este próximo domingo, la feria Bilbao Bizkaia Beer organizado por La Salve y el Barcelona Beer Festival, que reúne a maestros cerveceros, amantes de la cerveza y profesionales del sector tanto de Euskadi como de todo el ámbito internacional.

Este viernes se ha inaugurado su primera edición con un congreso profesional que ha abierto Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. El evento se ha enmarcado en la nueva normalidad, donde las restricciones en la villa son mínimas. El alcalde ha señalado que este congreso, que contaba desde primera hora con 200 personas conectadas en streaming, forma parte de "esa recuperación, ese nuevo tiempo que viene de ilusión y esperanza".