Los escolares de más de 12 años podrán estar en el patio sin mascarillas

Los escolares de más de 12 años que cursan Educación Secundaria podrán estar en el patio y realizar ejercicio intenso sin mascarilla. Este es el cambio más importante del nuevo protocolo que el Departamento de Educación ha enviado esta mañana a los centros educativos para adaptarlo a la nueva situación sanitaria, después de Euskadi haya desactivado la emergencia sanitaria. El nuevo protocolo, al que ha tenido acceso DEIA, incluye otros cambios que suavizan las restricciones tanto en Primaria como en Secundaria, encaminados todos ellos a favorecer la interacción segura entre los estudiantes tras meses de relaciones condicionadas.

La distancia de seguridad pasa de 1,5 metros a 1,2 metros dentro de las instalaciones del centro escolar. En Educación Infantil no hay cambios, se mantiene la estructura de grupo de convivencia estable. En Primaria mantiene en el aula los subgrupos de trabajo (grupos de 4-5 chavales que trabajan juntos, sin mantener distancia de seguridad, en principio para un trimestre). En este ciclo se mantiene el uso de la mascarilla ya que, al ser menores de 12 años aún no están vacunados. Sin embargo, la novedad que recoge el protocolo es que en el recreo al aire libre se permitirá la interacción entre alumnado del mismo curso, algo que hasta ahora no se podía hacer.

En Educación Secundaria se extiende la organización de los subgrupos de trabajo al ciclo superior de la ESO, con la misma organización que en el primer ciclo de la ESO y en Primaria. En el patio los estudiantes podrán estar sin mascarilla si se mantiene la distancia, para la ingesta de comida y bebida y para hacer ejercicio físico. Estas son los cambios que dibujan la nueva normalidad del curso ya que la situación sanitaria y el nivel de vacunación lo permiten.

Según los datos facilitados por el Departamento de Salud, el 83,1% de los menores de 12 a 15 años ya está inmunizado, al igual que el 83% de los adolescentes de 16 a 19 años. La tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes los últimos 14 días de mantiene en la franja de los 60 casos, es decir, en la zona verde del semáforo covid-19. Desde que comenzó el curso distintas plataformas de familias, como Haurrak ere bai, se han dirigido al Gobierno Vasco para solicitar que se "flexibilicen" las medidas del protocolo "preocupadas", dicen, por las consecuencias que el uso de la mascarilla y la distancia social puede tener a nivel físico, emocional y psicológico de sus hijos e hijas. Ven como "discriminatorio" que al aire libre no haya que llevar mascarilla y, sin embargo, se obligue a los estudiantes mayores de seis años a llevarla en todo momento, incluso en el patio o en Educación Física, salvo contadas excepciones.

En el Estado el uso de mascarilla es obligatoria en la escuela. Son pocas las comunidades, como Madrid, que permiten que las actividades deportivas al aire libre en los centros educativos puedan realizarse sin mascarilla, siempre y cuando se hagan con la autorización y supervisión de los profesores responsables. Desde hace tiempo la práctica deportiva al aire libre se puede hacer sin mascarilla en Euskadi, no así en interiores como los gimnasios. No obstante, la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso acaba de indicar que es "preferible" que se mantenga la obligación de llevar mascarilla en los patios de los colegios de la región, ya que no se puede evitar que se produzcan aglomeraciones o agrupaciones de niños.

Euskadi sería por tanto, la primera comunidad en permitir relacionarse en el patio sin mascarilla al alumnado a partir de los 12 años.