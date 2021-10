Urkullu pide a los jueces respeto a los expertos que plantean restricciones

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido "respeto" para el trabajo de los científicos y epidemiólogos que en Euskadi proponen las restricciones para luchar contra la pandemia y ha dicho que "su criterio experto de defensa de la salud pública debe tener un valor también en el ámbito judicial".

"No he conocido otra desautorización de su profesionalidad como la que se ha producido en Euskadi", ha lamentado Urkullu en el pleno de control del Parlamento en respuesta a una pregunta del portavoz de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, sobre los "varapalos" de la justicia que en varias ocasiones se han tumbado las restricciones impuestas en Euskadi contra la covid.

Urkullu ha recordado que las resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco -que previsiblemente hoy decidirá sobre el recurso de la Liga de Fútbol contra el límite de aforo en los campos de fútbol- no han sido sentencias sino "autos que no han entrado en el fondo de la cuestión" y que "han resuelto en plazos muy breves peticiones de adopción de medidas cautelares".

"Un auto no es un sentencia y meses después estamos a la espera de sentencias en una situación de pandemia grave", ha constatado el lehendakari, que ha defendido que en democracia es "compatible" el respeto a la justicia con la "critica razonada y fundada" a las resoluciones judiciales y que ni él ni nadie de su Gobierno ha "atacado personalmente a ningún juez y ni ha deslegitimado a la judicatura".

Ha explicado que la "crítica" del Ejecutivo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJPV se basa en que "medidas idénticas han obtenido resoluciones diametralmente opuestas" en otras comunidades, lo que se traduce en que "la lucha contra la pandemia en Euskadi se ha desarrollado con menos herramientas y más inseguridad jurídica".

"Esta inseguridad en medio de una pandemia no tiene ningún sentido ni ninguna justificación", ha sostenido Urkullu, al tiempo que ha defendido que todas las medidas sanitarias en Euskadi se han basado en los dictámenes de una comisión científico técnica.

"El trabajo de científicos y epidemiólogos merece un respeto y su criterio de expertos de defensa de la salud pública debe tener un valor también en el ámbito judicial. No he conocido otra desautorización de su profesionalidad como la que se ha producido en Euskadi", ha lamentado.

Ha reiterado además que si el Gobierno vasco ha decidido acatar las decisiones del TSJPV y "no judicializar la lucha contra la pandemia" ha sido porque una crisis sanitaria requiere medidas desde la "inmediatez" y por tanto "no tiene sentido obtener una resolución con 3, 6 u 8 meses de dilación, cuando ya no tiene utilidad".

Al mismo tiempo el Ejecutivo autonómico no ha presentado recursos para "evitar añadir más confusión y desasosiego" a la ciudadanía, ha añadido.

Por su parte el popular Carlos Iturgaiz ha reprochado las "descalificaciones profesionales y personales" e incluso "exabruptos" con las que a su juicio el Gobierno y el PNV han acogido estos reveses judiciales y ha apuntado que al Ejecutivo y al PNV solo les gusta "la justicia con 'eusko label'", que es la que falla a su favor.