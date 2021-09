Un total de 7.720 personas realizaron ayer domingo en el BEC de Barakaldo las oposiciones para conseguir una plaza de trabajo en Correos. Entre los aspirantes, 262 personas conseguirán una plaza indefinida en la Comunidad Autónoma Vasca; 119 en Bizkaia, 85 en Gipuzkoa y 58 en Araba, para desempeñar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente en oficinas.

Los aspirantes estaban convocados ayer domingo a las 8.00 horas de la mañana en el BEC, aunque debido a una serie de retrasos, las pruebas arrancaron finalmente a las 10.00 horas.

Sandra y Unai, dos amigos que vinieron juntos desde Donostia, confesaron que venían sin prepararse demasiado la oposición, ya que se presentaron "para conocer la dinámica del examen y ver en qué consiste de cara a futuras convocatorias". Fueron de los primeros en terminar las pruebas y abandonar el pabellón: "No he salido antes porque no se podía", aseguró Unai, entre risas.

Pocos minutos después, Ander, estudiante de electrónica, abandonaba el recinto con la satisfacción de haber realizado la prueba mejor de lo que esperaba: "Aunque no he preparado mucho la oposición, he visto cómo es el examen para futuras ocasiones, y puede que me lleve una sorpresa con el resultado". Tras haber estudiado dos grados medios de laboratorio y mecánica, actualmente Ander se encuentra estudiando un grado superior de electrónica; sin embargo, según señaló, le está resultando "muy difícil" encontrar un empleo de lo que ha estudiado, por lo que decidió apostar por opositar.

En la misma dirección, Julen también se presentó ayer domingo a las pruebas para "probar suerte y ver en qué consisten". Tras presentarse por primera vez, afirmó "no confiar demasiado" en sacar plaza; sin embargo, aseguró que volverá a intentarlo en un futuro, dado que "hoy en día opositar es una opción para, por lo menos, conseguir un trabajo digno y estable".

Pese a que muchos de los opositores confesaron haber acudido a las pruebas por primera vez para conocer el examen de cara a futuras convocatorias, muchos aspirantes ya lo habían intentado previamente y acudieron al examen con el firme propósito de conseguir una plaza en Correos. Es el caso de Imanol, quien acudió "al borde del infarto" a las pruebas. Según indicó, llevaba tiempo preparando este examen, ya que siempre ha querido ser cartero: "He entrado al BEC sudando la gota gorda, no sé si sería por el calor o por los nervios", confesó.

En el conjunto del Estado español, un total de 140.090 personas realizaron en la jornada de ayer domingo las pruebas para cubrir los 3.381 puestos de trabajo ofertados.

La de ayer domingo se trató de una convocatoria conjunta que incluyó los puestos correspondientes a las tasas de reposición aprobadas para el año 2019 (1.381 puestos), así como 2.000 puestos de los contemplados en el plan de estabilización de empleo temporal 2018-2020 firmado con las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y Sindicato Libre. Concretamente, 2.356 para tareas de reparto, 505 para agente de clasificación y 520 para atención al cliente en oficinas.

En el Estado más de 5.650 empleados de Correos trabajaron ayer para garantizar el correcto desarrollo del proceso selectivo que supuso, por su envergadura en cuanto a número de participantes y de ubicaciones, un gran esfuerzo logístico y de organización.

