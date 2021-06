Bea Sever, portavoz de Naizen: "Con respecto a los menores la ley trans supone un paso atrás"

Lejos de ser un motivo de celebración, la ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBI, aprobada ayer martes por el Consejo de Ministros, "supone un paso atrás con respecto a los menores", según denunció la portavoz de Naizen, Bea Sever. De hecho, hasta ahora podían cambiar el sexo en el registro antes de los 12 años, algo que les impide la nueva norma. "Hay niños y niñas que viven como quienes son desde los 3 años. No tiene sentido que tengan que esperar hasta los 14 para poder modificar su DNI y pasaporte cuando en el resto de ámbitos en los que tenemos competencia pueden modificar todo fácilmente", censuró la portavoz de la asociación, que agrupa a familias de menores transexuales de la CAV y Nafarroa.









Tal y como explicó Sever, "con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, que establece como criterios una situación estable de transexualidad y suficiente madurez, estábamos consiguiendo todos los cambios de nombre y mención de sexo a partir de 12 años e incluso en edades más tempranas". Sin embargo, con la ley "subiría la edad a los 14 años y por debajo de 12 quedaría cerrado este camino", por lo que, a no ser que en el trámite parlamentario "se baje la edad o se suprima, preferiríamos que no saliera. Estamos mejor sin ley porque tenemos más posibilidades", reiteró.

Las legislaciones de la CAV y Nafarroa ya contemplan, según recordó la portavoz de Naizen, la autodeterminación de género, "con lo cual es posible cambiar desde el minuto uno toda la documentación administrativa dependiente de la comunidad autónoma: la tarjeta sanitaria, las listas escolares, el carné del polideportivo, etc. Luego, con presentarla en el registro para demostrar esa situación estable de transexualidad ya era suficiente para poder modificarlo".

Más allá de las "situaciones incómodas" que les puede conllevar no tener su sexo reconocido en el DNI o el pasaporte, "simbólicamente estás significando que todavía no se ha entendido lo que es la transexualidad, que aún se está considerando como un capricho, como algo que alguien elige. Todavía se está tratando a las personas transexuales como si fueran de segunda clase, con menos derechos y teniendo que demostrar quiénes son, a diferencia del resto", denunció Sever.

En el caso de los menores de 12 a 14 años la ley dispone que para cambiar de sexo en el registro necesitarán una autorización judicial. "No nos parece bien exponerles a una situación tan violenta y al libre albedrío de cada juez o jueza. Además, dependiendo del ritmo al que vaya la justicia, el proceso se puede alargar", advirtió la portavoz de Naizen. A partir de los 14 años podrán modificar el género en el registro sin necesidad de informes ni tratamientos médicos. Algo que Sever no considera un "avance" porque "con 14 años no tenían que hormonarse y ya lo estábamos consiguiendo".

"Una tomadura de pelo"



En cuanto al consentimiento de los progenitores, con el que deberán contar los menores de 16 años para poder cambiar la mención de género, reconoció que "está suponiendo un problema cuando uno de los progenitores acompaña y el otro niega. Si tu niño o niña te está diciendo quién es y no le quieres oír, es que te falta conocimiento. Más que un tema legal, habría que hacer pedagogía de la ley", apunta. Respecto a los tres meses de espera establecidos para que la modificación sea efectiva, Sever afirmó que "es una concesión que podríamos hacer, aunque es ridícula, como si a alguien se le fuera a pasar en tres meses".

Pese a no resultar beneficiosa para los menores de edad, la nueva ley sí supone "un avance", admitió Sever, para los mayores de 18 años, que no tendrán que presentar un informe psicológico ni deberán hormonarse dos años para poder rectificar su sexo en el registro. No obstante, en su opinión, "esto era algo que tenía que caer por su propio peso porque atenta contra los derechos humanos, los criterios de la OMS, que ya no considera un trastorno mental la transexualidad, la propia sentencia del Constitucional y las directrices europeas". Con todo, criticó, "presentar como un triunfo la eliminación de un anacronismo, cuando supone un retroceso en otros muchos aspectos, es irónico".

Por último, consideró "una tomadura de pelo haber estado tres meses trabajando la proposición de ley con el Ministerio para que luego no se tome en consideración lo que se elaboró. Era una ley trans integral de 53 páginas y lo que tenemos es una ley LGTB con tres hojas de trans. Imagínate lo que se ha quedado en el tintero".

Los menores de 12 a 14 años que quieran cambiar la mención del sexo en su DNI necesitarán una resolución judicial, mientras que los de 14 a 16 solo deberán ir al registro acompañados de sus progenitores. A partir de los 16 la voluntad de la persona será el único requisito.La ley establece un mecanismo para evitar el cambio continuo de sexo y, con ello, el fraude de ley, ya que las personas que hayan cambiado la mención registral del sexo necesitarán una autorización judicial para volver a hacerlo. La reversión es posible, pero solo una vez, tras un plazo de al menos seis meses.Contempla sanciones e invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI. Las sanciones podrán ser leves, con multas de 200 a 2.000 euros; graves, de 2.001 a 10.000 euros, o muy graves, de 10.001 a 150.000 euros.La nueva ley prohíbe las terapias de conversión, aversión o contracondicionamiento destinadas a modificar la orientación, identidad o expresión sexual.Garantiza a personas lesbianas, bisexuales y transexuales el acceso a técnicas de reproducción asistida y modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos e hijas sin necesidad de estar casadas.En el caso de los bebés intersexuales, la normativa prohíbe las cirugías de modificación genital al nacer y da a los progenitores un plazo de doce meses antes de inscribir su sexo en el registro.Incluye en el currículo educativo y en la formación del profesorado el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género y la promoción de programas de educación sexual y reproductiva.Prohíbe la discriminación laboral por razones de diversidad sexual y de género.