Estudiantes vascos confinados en Mallorca: "Estamos pagando justos por pecadores"

Con PCR negativo y sin haber sido contacto directo de ningún positivo de coronavirus Ane Uriarte y sus ocho amigas vizcainas llevan 3 días sin poder salir del hotel. El brote de coronavirus en la isla entre los estudiantes está llevando a las autoridades a incrementar todos los controles para evitar la expansión del virus. Sin embargo, la medida está afectando a jóvenes vascos que incluso con una PCR negativo y sin haber sido contacto directo de ningún positivo por covid a estar confinados: "Estamos pagando justos por pecadores", dice Ane Uriarte. "¿Estamos confinados por ser jóvenes?", se pregunta las jóvenes de Getxo. Y añaden: "Entendemos que la situación es complicada, pero nosotras hemos entrado a la isla sin covid. No nos negamos a que nos vuelvan hacer más pruebas, pero no es justo que nos obliguen a estar en las habitaciones de los hoteles cuando no hemos estado en ningún macrobotellón, ni el contacto con nadie que tenga covid. Nosotras hemos llegado más tarde a la isla", relatan enfadadas.



Concretamente, el grupo de nueve amigas entró en la isla el 25 de junio y fue al día siguiente cuando les comunicaron que ya no podían salir de su hotel porque "habían sido contacto de positivos". "Nos quedamos sin palabras, no entendíamos nada", apuntan. La noticia les cayó como una jarra de agua fría. Sus días de sol y de playa se cubrieron de negro en el momento en el que les informaron que debían pasar sus días en Mallorca confinadas en el hotel. "No hemos recibido ninguna llamada de los rastreadores, ni de nadie de Salud que nos diga que realmente hemos sido contactos directos. Pero aquí seguimos confinados, con el PCR negativo y sin poder salir del hotel bajo ningún concepto", insiste Ane.





Pero por si fuera poco después de cuatro días en el alojamiento reservado para sus vacaciones este domingo el grupo de amigas fue trasladada al bautizado como hotel covid, donde están confinadas todas las personas en cuarentena por el virus . Para evitar la entrada y salida, la puerta del alojamiento está vigilada por la Guardia Civil. "Lo estamos pasando mal. No nos parece normal que nos traten así. Hemos intentado hablar con los responsables para que nos den alguna explicación. Nos parece un riesgo que nosotras que no somos positivas tengamos que estar aquí en este hotel donde sí hay gente contagiada".. Todos permanecen en cuarentena en el hotel. "El viaje estaba organizado con una agencia. Teníamos todo cerrado el hotel, los traslados, excursiones...", explican.Sus tan deseadas vacaciones en las Baleares se han convertido para este grupo de amigas en una pesadilla que les quita el sueño. "Estamos angustiadas. Tenemos el vuelo de regreso a Bilbao el día 30 de junio, pero no sabemos si vamos a poder regresar. Esperemos que nos hagan las pruebas pronto y poder volver a casa esta misma semana", explican.Este grupo de jóvenes vizcainas exigen al Govern balear y también al Gobierno vasco una solución a una situación que califican de "infierno" y que ha truncado sus vacaciones por la que consideran "una gestión nefasta" de un problema derivado de la pandemia y que es ajeno a ellas.