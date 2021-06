"El covid no nos ha dado miedo", afirma un joven

Tras un año de prohibiciones a causa del covid-19, este verano cientos de vascos están tratando de recuperar el tiempo perdido. Lo cierto es que hacer planes no es tarea fácil, sobre todo para aquellos que quieren viajar fuera del Estado, a los que les esperan pruebas PCR en el aeropuerto e incluso cuarentenas. Más fácil lo tienen los vacunados, que gracias al pasaporte covid de la Unión Europea ya pueden viajar sin ningún tipo de restricción a países como Grecia, Chipre o Belice. Sin embargo, esto supone un gran obstáculo para los menores de 29 años, colectivo en el que solamente el 12% ha recibido la vacuna completa.

Ane Linaza, de 25 años, ya tiene contratado un viaje a Portugal con su novio y otro a Murcia con su madre para desconectar de Telecomunicaciones, ingeniería que estudia actualmente en la Facultad de San Mamés. Para ella la clave de viajar sin miedo está en la compañía. "Estamos bastante seguros con la gente que nos juntamos y de lo que hacemos. Miramos mucho las cosas y tenemos cuidado, cuando vamos en metro, por ejemplo, con lo que tocamos", aclara.

Más despreocupado se muestra Iker Morgado, quien asegura no haber tenido ningún reparo a la hora de organizar sus planes para este verano. "A estas alturas el coronavirus no nos da miedo. No nos lo ha dado hasta ahora, y ahora nos da aún menos". Morgado, que ha tenido que cancelar un viaje a Madrid por la pandemia, está decidido a realizar sus excursiones a Port Aventura y a Zahara de los Atunes, en Cádiz. "Soy joven, así que me preocupo por los mayores, sobre todo por mis familiares, que pueden contagiarse y sufrir un poco más los síntomas". En este sentido, el estudiante de Ingeniería Mecánica coincide con la estrategia de inmunización, que prioriza a los mayores. "A mí me parece bien, cuando me digan que me vacune, me vacuno y listo". Osakidetza ha comenzado esta semana a inmunizar a las personas que tienen entre 30 y 39 años, por lo que no se espera que su grupo vaya a recibir el suero antes del mes de agosto.

Maider González, estudiante de Psicología en la Universidad de Deusto, asegura entender que hay que vacunar con urgencia a las personas que están "más de cara al virus, hay prioridades pero poco a poco se va avanzando". Maider ha recorrido un tramo del Camino de Santiago recientemente, pero le ha sabido a poco. "Hemos estado muy restringidos y tenemos muchas ganas de viajar para cambiar un poco de aires. Me gustaría viajar más lejos pero vamos a tener que conformarnos con visitar sitios cercanos", explica. Sin embargo, esta limitación autoimpuesta no viene a raíz del miedo que pueda tener a propagar el virus, sino a tener que conocer la situación de los territorios que tenía pensado visitar. La estudiante afirma que "hemos tenido más en cuenta las restricciones que hay y cómo ha evolucionado la situación, pero miedo no tenemos, más bien incertidumbre", y reconoce que "el virus no nos ha limitado tanto, hubiéramos hecho más planes fuera pero los de aquí los íbamos a hacer igual".

Sin miedo desde Jaén



Otra filosofía tiene Juan Carlos Martínez, quien maleta en mano y tras un largo viaje desde Jaén hace de portavoz de su grupo de amigos mientras esperan a que llegue su guía a San Mamés. Juan Carlos asegura que ellos ya pasaron el covid-19 hace unos meses, por lo que siguen teniendo anticuerpos y vienen "sin miedo, a respetar las medidas y a pasarlo bien y ya está". Del mismo modo, considera que la responsabilidad es de cada uno, y que la hostelería y el resto de negocios lo están "haciendo bien". Respecto a las vacunas, no está de acuerdo con la estrategia de inmunización, que deja a los jóvenes en el último lugar. "No deberíamos ser los primeros, pero dejarnos los últimos es un error, somos los que más salimos y más riesgo de contagio tenemos", concluye.

Lo cierto es que el verano ya ha comenzado y las noticias de jóvenes de vacaciones convirtiéndose en portadores del virus no han tardado en llegar, siendo el caso más sonado el viaje de estudios a Mallorca que ha dejado, de momento, 126 positivos en alumnos vascos y miles de estudiantes en cuarentena en todo el Estado español. Habrá que esperar para ver si los viajeros cambian su actitud tras oír estas noticias, pero todo indica que, de momento, los jóvenes van a seguir adelante con sus proyectos para estas vacaciones, con vacuna o sin vacuna.

Testimonios

Ane Linaza Estudiante de Ingeniería Con dos viajes ya reservados para estas vacaciones de verano, Ane asegura que va sin miedo al virus porque confía en las personas con las que va a ir, su madre y su novio.

Maider González Estudiante de Psicología Maider explica que han estado "muy restringidos" y que tiene muchas ganar de viajar para cambiar de aires. "Vamos a tener que conformarnos con visitar sitios por aquí", apunta.

Iker Morgado Estudiante de Ingeniería Iker tiene pensado ir a Port Aventura y a Zahara de los Atunes y afirma que "a estas alturas el coronavirus no nos da miedo. No nos ha dado hasta ahora, y ahora nos da aún menos".