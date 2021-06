Las 5 noticias del día que no te puedes perder

La actualidad avanza a una velocidad vertiginosa, por lo que al finalizar el día cada vez resulta más complicado distinguir lo realmente importante en el torrente informativo de la jornada. Por este motivo a partir de ahora DEIA, atendiendo a su responsabilidad social, les ofrecerá cada noche un resumen con las cinco noticias más destacadas que han ocurrido las últimas 24 horas en el mundo, desde una perspectiva cercana y rigurosa, sin olvidar el día a día de nuestro Athletic.



SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS DEL DÍA

Con PCR negativo y sin haber sido contacto directo de ningún positivo de coronavirus Ane Uriarte y sus ocho amigas vizcainas llevan 3 días sin poder salir del hotel. El brote de coronavirus en la isla entre los estudiantes está llevando a las autoridades a incrementar todos los controles para evitar la expansión del virus. Sin embargo, la medida está afectando a jóvenes vascos que incluso con una PCR negativo y sin haber sido contacto directo de ningún positivo por covid a estar confinados: "Estamos pagando justos por pecadores", dice Ane Uriarte. "¿Estamos confinados por ser jóvenes?", se pregunta las jóvenes de Getxo. Y añaden: "Entendemos que la situación es complicada, pero nosotras hemos entrado a la isla sin covid. No nos negamos a que nos vuelvan hacer más pruebas, pero no es justo que nos obliguen a estar en las habitaciones de los hoteles cuando no hemos estado en ningún macrobotellón, ni el contacto con nadie que tenga covid. Nosotras hemos llegado más tarde a la isla", relatan enfadadas.



El futuro urbanístico de Olabeaga está ya despejado. El consejo de administración de la sociedad Bilbao Ría 2000 ha sido informado este lunes en su reunión de verano del Estudio de Viabilidad para el nuevo desarrollo de Olabeaga en el que se determina cómo cambiará el barrio ribereño en los próximos años.



El Athletic ya conoce las fechas de la Supercopa 2022. Los rojiblancos viajarán a Arabia Saudí donde defenderán el título del 12 al 16 de enero ante el Atlético de Madrid, FC Barcelona y Real Madrid. Las semifinales se disputarán entre el 12 y el 13 de enero. El Athletic se enfrentará al Atlético de Madrid. En el otro cruce se medirán el FC Barcelona y el Real Madrid.



El coordinador de la comisión técnica del LABI, Jonan Fernández, ha afirmado este lunes que en Euskadi se mantendrán los actuales criterios de vacunación, por lo que no se solaparán a los jóvenes con otras franjas de edad ni se acelerarán las segundas dosis por la variante delta. En una entrevista en Radio Euskadi, Fernández ha comentado que esta semana habrá un acelerón con la segunda dosis de AstraZeneca a sexagenarios al llegar más vacunas y se completará el proceso "a corto plazo".



Largas colas este lunes frente al Banco de España en la Gran Vía de Bilbao. El motivo: solo quedan tres días para poder cambiar billetes y monedas de pesetas por euros. Estas concentraciones se están repitiendo en los últimos días en varias ciudades del Estado, como Barcelona o Madrid. Y es que, a medida que se acercaba la fecha límite para poder realizar el cambio –el 30 de junio–, el Banco de España decidió permitir a los ciudadanos realizar este trámite sin cita previa.