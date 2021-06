'La luna de fresa', la más grande del año, se podrá ver este jueves en Euskadi

La luna más grande de este año se podrá ver este jueves en los cielos vascos. La 'Luna de fresa' o Superluna es un evento astronómico que se lleva a cabo cada año en la misma fecha y recibe el nombre por las cosechas. De acuerdo con la NASA, este fenómeno se produce cuando la órbita de la luna está más cerca de la Tierra, al mismo tiempo que está llena. Durante este lapso, la luna orbita la Tierra en un eclipse. De acuerdo con la NASA, este fenómeno se produce cuando la órbita de la luna está más cerca de la Tierra, al mismo tiempo que está llena.



Lo característico de la Superluna de fresa es que es la última superluna del año y, a su vez, es la última luna llena de primavera. Por lo tanto, es una ocasión extraordinaria para los apasionados de los fenómenos astronómicos, ya que dará paso al verano.



Según los expertos en astrología, las superlunas tienen una gran influencia en la vida de las personas, ya que desprenden mucha energía y esto puede afectar en las emociones y estados de ánimo. De hecho, desde hace siglos, la luna ha sido considerada como el gran foco de energía.



La luna se podrá ver desde cualquier parte del planeta, según han aclarado desde la NASA. Sin embargo, 'la luna de fresa' no estará sola. Además del fenómeno del solsticio, la luna estará acompañada por Marte y Saturno.





Skywatching tips!? In June, the after-dark wonders bring us the constellation Scorpius, a Strawberry Moon, Saturn and Jupiter visible toward the south at dawn, and a partial solar eclipse visible in the Northeastern U.S. More on what to look up to: https://t.co/HTlEpZ1khX pic.twitter.com/Lr2yfs4THE