La Ertzaintza intensifica los controles de movilidad en Semana Santa

Las Unidades de Tráfico de la Ertzaintza, en colaboración con las patrullas de Protección Ciudadana de las diferentes demarcaciones y con las diversas Policías Locales, realizarán controles durante toda la Semana Santa para velar por el cumplimiento de las restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno Vasco

La normativa sanitaria para hacer frente a la covid-19 decreta el cierre perimetral en Euskadi, lo que condicionará los desplazamientos durante estos días de Semana Santa. Por eso, la Ertzaintza realizará controles de tráfico en las carreteras limítrofes con otras comunidades autónomas como Cantabria, Navarra, Burgos o La Rioja.

Del mismo modo, se establecerán controles en municipios de más de 5.000 habitantes cuya tasa de incidencia acumulada de casos positivos por Covid-19 en los últimos 14 días, iguale o supere la cifra de 400 por cada 100.000 habitantes.

La Ertzaintza y las Policías Locales vigilarán y, en caso necesario, sancionarán los desplazamientos de ocio, o viajes a segundas viviendas y la movilidad por carretera fuera de la CAE, que no esté justificada por las excepciones previstas, es decir, por motivos sanitarios, laborales, docentes, asistenciales o situaciones de necesidad, entre otros, y siempre que el desplazamiento esté avalado por la documentación correspondiente.

Según la Directora de Tráfico, Sonia Díaz de Corcuera: "La situación sanitaria sigue siendo grave y exige que pensemos en el bienestar de todas y todos. Estos días no está permitido salir de Euskadi, pero eso no debe animar a colapsar accesos a las playas, montañas o localidades turísticas de reducido tamaño. Lo más prudente es evitar los viajes y las concentraciones de personas, para que no se dispare el número de contagios".



RECOMENDACIONES