Las secuelas del covid a mitad del curso escolar

El curso pasado terminó a trancas y videollamadas por culpa de la pandemia, y sus secuelas, más allá de los confinamientos por casos positivos, se siguen notando en la actualidad. "El rendimiento académico del alumnado, sobre todo en primeros cursos de Secundaria, se ha visto afectado por causa de los meses de no presencialidad en las aulas", avanza Iñigo Salaberria, presidente de Heize, federación de directores y directoras de la Escuela Pública Vasca.



Tras casi seis meses sin pisar el patio, los estudiantes regresaron en septiembre con la mascarilla y la mochila más pesada que nunca. "El aprovechamiento del alumnado ha sido irregular, ya que todos no disponen de las mismas condiciones técnicas, espaciales, ni de entorno familiar adecuadas" para aprender desde casa frente a la pantalla, expone Salaberria. "Para compensar esa bajada se han planteado un sinfín de refuerzos específicos en los centros, pero que se estiman insuficientes para poder responder al reto de una enseñanza meramente on line. Todo esto pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de la presencialidad de la educación", defiende.



"Se nota una cierta desaceleración en el ritmo de aprendizaje basado en lo aprendido"

A falta de un diagnóstico oficial, con el transcurrir de las clases, los trabajos y los exámenes, la huella de esta crisis sanitaria se empieza a esbozar. "A medida que el curso va avanzandogracias al trabajo del profesorado adecuando el currículum para la mejor evolución del alumnado", explica Salaberria.CONFINAMIENTO DE AULASLos confinamientos de aulas o individuales al detectarse casos positivos también afectan, dice, "aunque en menor medida", al normal desarrollo del proceso educativo. "en el aula. Para poder ofrecer una atención unificada a la clase en cuestión se han activando diferentes recursos metodológicos y técnicos", apunta.Que el uso de las nuevas tecnologías era la gran asignatura pendiente de parte del profesorado quedó patente una vez estalló, en marzo del pasado año, la crisis sanitaria. "Lasy renovación metodológicaa lo largo del presente curso por parte de los equipos docentes de los centros públicos", asegura el presidente de Heize, quien concluye que "todos estos condicionantes a los que me vengo refiriendo nos obligan a".USO DEL EUSKERA Y COHESIÓN SOCIALAntes de que la pandemia vaciara los pupitres y hubiera que improvisarlos en las casas, recuerda Salaberria, "las necesidades estructurales del sistema educativo vasco" ya venían siendo planteadas. "Creo que nos confundiremos si pretendemos abordarlas todas a la vez.aquellas que sean más acuciantes, como... Hay trabajo por hacer y en ello están metidos todos los claustros de la escuela pública. Esperamos que las diferentes administraciones apoyen el buen trabajo que se realiza en los centros", reclama.Para realizar un análisis más detallado de la huella del covid en los boletines de notas y las posibles soluciones a adoptar habrá que esperar. "La educación no es un proceso de fast food. Los datos necesitan de una lectura sosegada y transversal con otros indicadores", señala Salaberria, quien recuerda que los centros públicosevaluaron lasantes de su regreso a las aulas. "Sobre esa realidad se han diseñado unose implantandopara poder responder al incierto futuro que a lo largo de este curso se nos pueda presentar. Todo ello con la inestimable, que, como se ha vuelto a demostrar una vez más durante esta pandemia, son nuestras mejores aliadas en pos del objetivo común del éxito del alumnado", pone en valor.SANIDAD, EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓNSuperada la incertidumbre de la vuelta al cole, con la esperanza de que la escena a la inversa no se vuelva a repetir, las familias afrontan el ecuador del curso con un ojo puesto en los resultados académicos y otro en el estado anímico de sus hijas e hijos. "La pandemia está afectando a toda la sociedad y la escuela es un reflejo de ella, donde, además, se encuentra la población más vulnerable.", pone sobre la mesa, la confederación que agrupa a más de medio millar de asociaciones de padres y madres de alumnado de centros públicos vascos.En lo que respecta a la mella que podría causar la pandemia en las calificaciones de este curso, Imaz comenta que "en breve se realizarán las evaluaciones de diagnóstico, que pueden servir para identificar este tipo de deficiencias. En cualquier caso,y poner en marcha los planes de mejora correspondientes", resalta."NECESITAN RELACIONARSE"En este sentido, asegura que "esta situación a sus hijas e hijos en el aspecto emocional" porque "necesitan relacionarse entre ellos, correr por el patio, hacer deporte, salidas y excursiones€ y ahora solo pueden relacionarse con su grupo, casi no pueden hacer actividades extraescolares y sus opciones de salir del centro son casi inexistentes". Por ello, reivindica, ", el espacio que garantiza la igualdad de oportunidades y, en definitiva, la comunidad educativa enraizada en su entorno que crece con las aportaciones de todos sus miembros".LO IMPORTANTE, LA PROGRESIÓNEn el último trimestre del curso pasado los centros "adaptaron los contenidos y evaluaciones a la situación existente" y el resultado fue un aumento de los aprobados. "No podemos obviar la importancia de la evaluación final, pero más allá de eso,. La educación es mucho más que el resultado de una evaluación final. En este sentido, lo importante esy establecer los planes de mejora con los correspondientes refuerzos", recalca la coordinadora de Ehige.