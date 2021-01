Premios Sabino Arana, una gala condicionada por la pandemia

La Fundación Sabino Arana ha celebrado este domingo la gala de entrega de sus tradicionales galardones que, en su XXXII edición y debido a la pandemia de covid-19, ha tenido que desarrollarse en la sede de la entidad en Bilbao y no en el Teatro Arriaga, como es tradicional. Además, se ha tratado de la primera gala como presidenta de Mireia Zarate, tras haber sustituido en el cargo a Juan María Atutxa.



La escritora y activista defensora de la mujer africana, Remei Sipi; el industrial gallego afincado desde hace 40 años en Euskadi, José Barreira; la empresaria y presidenta de la sociedad deportiva Eibar, Amaia Gorostiza; el antropólogo y folklorista, Juan Antonio Urbeltz, y la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que cumple su 125 aniversario, han sido los galardonados con el Premio Sabino Arana 2020.



La presidenta de la Fundación, Mireia Zarate, ha sido la encargada de abrir la gala en su XXXII edición, con la que anualmente se reconoce a personalidades, instituciones o colectivos que destacan "por su capacidad de entrega y vocación de servicio a la sociedad".



En esta ocasión, y como consecuencia de la pandemia de covid-19, el acto no se ha podido llevar a cabo en el Teatro Arriaga, por lo que se ha celebrado en la sede de la Fundación, con la asistencia, entre otros, del diputado general, Unai Rementeria, del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, así como del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, y de los responsables de la formación en Bizkaia y Araba, Itxaso Atutxa y Juan Antonio Suso.



En su primera intervención como presidenta de la Fundación -tras haber sustituido en el cargo a Juan María Atutxa-, Mireia Zarate ha trasladado su "solidaridad, cercanía y esperanza" a todas las personas que, en todo el mundo, han padecido las consecuencias más duras de la pandemia.



"Me dirijo también a la juventud vasca, demasiadas veces vilipendiada, estigmatizada y señalada estos días por el comportamiento incívico de una inmensa y egoísta minoría. Un comportamiento minoritario que condenamos y repudiamos una inmensa y solidaria mayoría de la juventud vasca. Quiero romper una lanza a favor de la juventud de Euskadi", ha añadido.





?? @MireiaZarate: "En mi primera intervención como presidenta de @sabinoaranaf, quiero romper una lanza a favor de la juventud de Euskadi: todo mi ánimo y apoyo a esas chicas y a esos chicos que han visto cómo, de repente, se ha complicado su #futuro profesional y social". pic.twitter.com/k3LmeIaAFU — SAF (@sabinoaranaf) January 31, 2021

PREMIADOS

?? Remei Sipi: "No quería dejar de expresar la necesidad de ahondar éstos caminos de #encuentro y mutuo enriquecimiento, y tener un pensamiento solidario hacia todas las compañeras que, a lo largo de éstos años, hemos caminado juntas en nuestras luchas cotidianas". #PSAS2020 pic.twitter.com/0PxWF8zEkb — SAF (@sabinoaranaf) January 31, 2021

?? José Barreira: "Hace unos días, comenté a mi madre que recibiría este premio, y me contestó: 'Cómo me gusta que te quieran los vascos'. Sin perder mis raíces gallegas, soy un vasco agradecido: eskerrik asko a @sabinoaranaf y a @MireiaZarate". pic.twitter.com/oCDpQWYY7j — SAF (@sabinoaranaf) January 31, 2021

?? Amaia Gorostiza: "Creo firmemente en la importancia de los valores y de las relaciones humanas. También creo que, si algo he hecho bien en mi vida, ha sido saber rodearme de buenas personas y de excelentes profesionales. Para mí ésta es la clave de bóveda del éxito". #PSAS2020 pic.twitter.com/8l0QVDiPG9 — SAF (@sabinoaranaf) January 31, 2021

?? Juan Antonio Urbeltz: "Vayan mis primeras palabras de agradecimiento a @sabinoaranaf por la distinción con la que he sido honrado, reconocimiento del que quiero hacer partícipe a Marian, mi queridísima mujer, fallecida en marzo del 2018".



▶ #Zuzenean: https://t.co/aHJyUyHhDC pic.twitter.com/OyskcdQ7Oq — SAF (@sabinoaranaf) January 31, 2021

?? Ricardo Franco (@acmbbilbao): "Deseo transmitirles el agradecimiento de todas y todos los profesionales que integramos la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, por este reconocimiento tan importante y significativo".



▶ #Zuzenean: https://t.co/aHJyUyHhDC pic.twitter.com/GdQQTgJBN7 — SAF (@sabinoaranaf) January 31, 2021

Asimismo, ha querido trasladar un "mensaje de confianza en losy de apoyo a los profesionales de la sanidad y de los servicios esenciales."En esta situación tan difícil tenemos que redoblar nuestro respeto y reconocimiento a las personas ejemplares, a quienes con sus valores y determinación nos hacen sentirnos orgullosos y orgullosas de esta sociedad vasca", ha incidido, para añadir que la pandemia no "nos va a parar".El primero de los galardones ha sido recogido por la activista y luchadora por la causa de la mujer africanaquien ha querido compartir el premio con todas lasy, de manera particular, con "lasque con sus esfuerzos cotidianos permiten agrandar los horizontes de nuestras sociedades"."Y, en general, con todas aquellas mujeres que han caminado y caminan con nosotras ayudando ay conseguir, entre todas, unas sociedades socialmente más justas y equitativas, a la vez que enriquecidas con nuestras aportaciones", ha añadido.Asimismo, ha tenido un recuerdo para todas las compañeras que les han acompañado en este camino, pero que ya no están, aunque "siguen estando muy presentes". "Porque es con lade todas como conseguiremos construir sociedades más justas y solidarias", ha concluido su intervención.Por su parte,, natural de la aldea gallega de Atreve y afincado en Euskadi desde hace 40 años, ha liderado iniciativas empresariales vinculadas al transporte, siderurgia, tubos, logística, energías renovables y hostelería.Tras relatar sus inicios en Matiena (Bizkaia), con un pequeño bar, pasando por el mundo de la logística, y más adelante, de nuevo, en la hostelería, Barreira ha puesto de manifiesto que muy pronto vio que "la gente de Euskadi lleva incrustado en su ADN el".En este sentido, se ha mostrado convencido de que "el éxito no cae del cielo, sino que todo éxito es fruto del esfuerzo, del trabajo, de arrebatar, también, en muchas ocasiones, horas a la familia... y de ir ganándote la confianza de tantas y tantas personas con quienes he compartido tareas y negocios"."Siempre he llevado un reloj en la muñeca, lo llevo para llegar puntual a las citas, pero nunca lo miro para dejar de trabajar", ha concluido.La tercera galardonada en recibir el premio ha sido la empresaria y presidenta de la S.D. Eibar,, "por su sobresaliente modelo de gestión tanto al frente de la empresa como en el mundo del fútbol, demostrado que la igualdad es posible en ámbitos tan masculinizados como el deportivo y el empresarial".En su intervención, Goroztiza ha considerado el premio "unque ha tratado de implantar en todos los colectivos a los que ha pertenecido.Según ha defendido, la clave del éxito está en saber "rodearse de buenas personas y excelentes profesionales", algo que es aplicable "en la empresa, en el fútbol y en la vida misma".También se ha referido al tiempo "desconocido, difícil e incierto que nos está tocando vivir". En este sentido, ha afirmado que "es ahora cuando tenemos que incidir sobre el, la tenacidad, la ilusión y un matiz de miedo", porque "sin miedo no hay valentía", ha precisado.La Fundación Sabino Arana ha reconocido también la trayectoria del antropólogo y folklorista, quien ha querido hacer partícipe de su reconocimiento a su mujer Marian Arregi, fallecida en marzo de 2018."El destino que marcó mi interés en el conocimiento de, igual que me llevó al enamoramiento de mi mujer, forman parte de lo que el psicoanalista suizo Carl Gustav Jung denominó sincronicidad. La sincronicidad solo acontece cuando ni siquiera es pensable una causa. Mi relación con la danza y -por consiguiente- con mi mujer, tiene un singular comienzo" ha precisado.De este modo, Urbeltz ha recordadovinculados a los de otro gran folklorista del siglo XIX, Juan Ignacio Iztueta, y su esposa, María Joaquina Lintzoain.Por último, con su galardón a la, que en 2020 ha cumplido 125 años, la Fundación ha reconocido sus esfuerzos en mejorar la capacitación de los profesionales sanitarios y en asesorar a las instituciones para lograr hacer efectiva a toda la población el derecho a la salud.Han recogido el premio su presidente, Ricardo Franco, acompañado de dos expresidentes de la Academia, Juan Ignacio Goiria y Juan José Zarranz.Ante la situación actual de pandemia, Franco ha destacado que desde que tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en China, hace poco más de doce meses, "el sistema sanitario se ha visto ante el, algo que nos está permitiendo obtener valiosas y dolorosas lecciones para perfeccionar nuestro sistema de salud y responder de una manera más eficaz y eficiente ante episodios que puedan darse en el futuro".Ha aprovechado, asimismo, para reivindicar "el enorme trabajo que el conjunto de los profesionales sanitarios de Euskadi han realizado y están realizando". Por último, ha remarcado la labor de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao como "vínculo de relación para sociedades científicas y asociaciones del ámbito sanitario con fines semejantes".