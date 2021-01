La CAV cierra la peor semana de contagios desde noviembre

La primera semana del año ha comenzado con un crecimiento preocupante de los contagios por covid-19. Y aunque el crecimiento no es todavía exponencial sí se detecta que la curva está al alza. Desde el pasado sábado, día 2 de enero, hasta el sábado, día 9 (los últimos datos conocidos), Osakide-tza ha notificado un total de 3.994 casos de coronavirus, volviendo a los valores de la semana de noviembre cuando se hizo necesario decretar más restricciones.

Aunque los datos del domingo parecen dar un pequeño respiro, no siguen la tónica marcada durante la semana. Según el informe diario, el sábado se realizaron 10.051 pruebas diagnósticas entre PCR y test de antígenos que dieron como resultado 509 casos positivos y una tasa de 5,1 % (la víspera fueron 658 casos detectados y una positividad del 7,1 %). Con cribados masivos en Bermeo y Zaldibar, la positividad baja y se sitúa justo en el umbral de riesgo. Sin embargo, este indicador ha permanecido toda la semana disparado, arrojando una media de 6,4% cuando antes de las fiestas apenas alcanzaba el 4%.

Los sanitarios ya han mostrado su preocupación al detectar que el aumento de infecciones se está trasladando a la presión en los hospitales. En Euskadi Irratia, Félix Zubia, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Donostia, ha constatado este aumento en los últimos días y abogó por endurecer las restricciones para que la situación no se descontrole. A su juicio, "las fiestas de Navidad han podido dar lugar a muchos casos no diagnosticados en la calle, por no haber acudido al médico y porque ha habido muchos días festivos. Nosotros seguimos preocupados".

Por territorios, el incremento es inquietante en Bizkaia con 264 nuevos positivos, frente a los 169 en Gipuzkoa y los 73 nuevos casos en Araba. Sobre las situación de los hospitales, 29 personas con covid-19 ingresaron el sábado en planta (la víspera fueron 63), y en las UCI hay actualmente 76 personas con covid (una más que el día anterior).

Todo ello con el agravante de que el seguimiento de casos se ha visto también alterado por las fechas festivas. Los rastreadores confirman que está habiendo más dificultades para el control y el rastreo de casos ya que con la Navidad, han aumentado los contactos y algunas personas declaran haber tenido relación hasta con doce contactos.