Los hospitales vascos empiezan a acusar el aumento de contagios de coronavirus tras la Navidad

Euskadi empieza a pagar caro el precio de salvar la Navidad y afronta los peores datos desde noviembre tanto en número de contagios como en nuevos ingresos hospitalarios. Hay que retrotraerse a hace más de mes y medio, concretamente al día 25 de noviembre, para encontrar un número de positivos tan alto como el contabilizado este viernes, 658. Se traslada así a la estadística epidemiológica el temido efecto Navidad que ha disparado la propagación del virus, y cuyo impacto real puede todavía notarse en la presión hospitalaria durante todo enero.

La incidencia y transmisión del virus prosigue así su escalada hasta situarse en los 282 casos por 100.000 habitantes. Un aviso a navegantes que hace presumir que la tasa de incidencia acumulada puede seguir remontando en los próximos días, y rebasar los 300 casos por 100.000 habitantes, lo que volvería a situar a la CAV en la zona naranja de alerta.

Pese a que la tasa de positividad ha bajado ligeramente en las últimas horas, pasando del 7,1% al 6,9%, el número de contagios ha ascendido a 658, lo que supone 123 más que en el recuento del jueves, con Bizkaia encabezando este particular ranking de riesgo con 354 nuevos positivos.

Los hospitales también acusan el aumento de contagios. La presión asistencial va en aumento y el viernes un total de 63 pacientes ingresaron en planta, 17 más de los que lo hicieron el jueves. Es también el peor dato en varias semanas y hay que volver a viajar hasta noviembre para encontrar dígitos semejantes. La tensión se palpa asimismo en las Unidades de Cuidados Intensivos y actualmente permanecen muy graves 75 enfermos, cuatro más de los recogidos en los anteriores datos del Departamento vasco de Salud. Con el agravante de que se trata de pacientes que necesitan un seguimiento especial ya que sufren síntomas persistentes.

De hecho, la mayoría de hospitalizados con covid-19 presenta algún síntoma seis meses después de superar la enfermedad, según reveló ayer mismo un artículo en la revista médica The Lancet. Según el estudio, el síntoma más frecuente es la fatiga o la debilidad muscular, detectada en un 63% de los enfermos, seguido por dificultades para conciliar el sueño y ansiedad o depresión. La investigación revela, además, que aquellos pacientes hospitalizados en estado más grave tienden a padecer, meses después, un mayor deterioro en su función pulmonar y anomalías en pruebas de tórax, lo que podría indicar que el virus causa un daño persistente en algunos órganos.

¿Nuevas restricciones?

Con una situación epidemiológica que el lehendakari Iñigo Urkullu definió el pasado miércoles como de "extrema gravedad", mañana vence el paquete de medidas que aprobó en diciembre el Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, una mesa de crisis que decidirá este lunes si se implementan nuevas restricciones.

Esta semana, la Comisión Técnica del LABI se ha reunido dos veces, certificando una evolución al alza "lenta pero constante" de los contagios, pero no ha instado a adoptar medidas de urgencia. Así los técnicos han confirmado que la situación epidemiológica sigue siendo "muy preocupante", aunque a la espera de las decisiones que pueda adoptar el nuevo encuentro de este lunes, no han propuesto modificaciones a las actuales medidas preventivas frente a la expansión del coronavirus.

Con una enfermedad que trae todavía noticias preocupantes y que en Euskadi lleva varios días encadenando tasas de incidencia negativas, las autoridades sanitarias vascas abundan en el llamamiento a la prudencia. Subrayan que "todavía nos quedan muchos meses por delante de tener cuidado y preservar a toda la colectividad hasta que se extienda la vacunación".

Y es que, a pesar de que la inmunización ya haya comenzado en la mitad de los países desarrollados, podrían pasar hasta seis meses, antes de que las vacunas ayuden a bajar los casos diarios en la pandemia, según advirtieron ayer desde la Organización Mundial de la Salud (OMS). "El propósito de las vacunas que se están administrando es muy específico, el de salvar vidas llegando a la población en mayor riesgo, pero no se dispone todavía del volumen suficiente para que tengan impacto en las curvas de casos diarios", admitió el asesor de la OMS, Bruce Aylward. "No vamos a ver el descenso de casos en los próximos seis meses", aseguró, advirtiendo que la inmunización tampoco tendrá el efecto deseado "si la gente se reúne en grandes cantidades, no usa mascarilla o deja de tomar el resto de precauciones".

Residencias forales

Cuatro fallecidos en la red vizcaina

2.594 Curados. Cuatro usuarios de las residencias de Bizkaia han fallecido en las últimas horas con covid-19, mientras que el número de contagiados se sitúa en 244 frente a los 291 del anterior balance. Hay que destacar que los residentes curados hasta la fecha se elevan a un total de 2.594.

150 positivos. Birjinetxe acoge a 84 personas y Unbe a otras 23. Por otra parte, el número de personas trabajadoras de residencia con positivo confirmado se eleva a 137 y otras 95 se encuentran en aislamiento sin haberse confirmado el contagio. Según datos facilitados por la Diputación, al concluir el viernes, en la red para personas mayores autorizadas en Bizkaia se habían contabilizado 150 usuarias con positivo por covid confirmado (15 menos) así como 25 residentes hospitalizados como consecuencia de la enfermedad.

En corto

354 en Bizkaia

El peor registro. La mayor parte de los nuevos casos detectados el viernes corresponden al territorio de Bizkaia, donde se registraron 354 (71 más que el jueves), mientras que en Gipuzkoa se notificaron 203 (33 más) y en Araba, 95 (22 más). Asimismo, se localizaron otros seis positivos de personas de otras comunidades.

63 ingresos

Presión hospitalaria. Sobre la situación de los hospitales, el viernes 63 personas ingresaron por covid en planta en los hospitales vascos, 17 más que en la jornada anterior, y en las UCI hay actualmente 75 pacientes con covid, cuatro más.

160

Nafarroa. La Comunidad Foral detectó el viernes 160 nuevos casos positivos, tras realizar 2.960 test, con un 5,4% de positivos. También se produjeron cinco nuevos ingresos relacionados con el coronavirus, uno de ellos en la UCI. En esa jornada no se registraron fallecimientos y tampoco se notificaron decesos de días previos.

500 clubes

Deporte. Tres manifestaciones en Bilbao, Donostia y Gasteiz reclamaron ayer al Gobierno de Gasteiz que se retome el deporte escolar, levantando la prohibición por la pandemia. La asociación Bultza kirola Euskadi, que agrupa a más de 500 clubes y federaciones vascas, presentaron las conclusiones de un estudio, según el cual, han perdido ya un 8% de deportistas.