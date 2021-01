Madrid amanece blanca, sin autobuses ni aviones y termómetros más bajos

Tras la histórica nevada de este sábado, la Comunidad de Madrid despierta este domingo aún cubierta por un tupido manto blanco que comienza a helarse, que impide la circulación tanto de coches y autobuses como de trenes en superficie y tampoco permite los vuelos en el aeropuerto de Barajas.



Aena informó este sábado que el Adolfo Suárez Madrid Barajas mantendrá suspendidas las operaciones al menos hasta esta tarde "cuando podrían retomarse de forma gradual" según evolucione la situación meteorológica.





??#INFO: Se mantiene la suspensión de los servicios Ave, Larga Distancia y Media Distancia, como consecuencia del temporal, hasta el mediodía de mañana domingo 10 de enero. — Renfe (@Renfe) January 9, 2021

funciona con normalidad excepto en la línea 10, entre las estaciones de Tribunal y Casa de Campo, y en el línea de Metro Ligero 1 entre Las Tablas y Virgen del Cortijo., por su parte, ha informado a primera hora de que el servicio permanecerá interrumpido hasta el mediodía, y se irá abriendo de forma paulatina.Por el momento no funcionan tampoco losdel Consorcio Regional de Transportes y los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital.Ya no quedan conductores atrapados por el temporal en las carreteras de la región pero medio millar de personas han tenido que, atendidas por los servicios de emergencias regionales ya que no tenían posibilidad de regresar a sus casas tras ser rescatados de sus vehículos.Las autoridades han pedido a los madrileños queque no sean absolutamente imprescindibles mientras los efectivos de la Comunidad, de los Ayuntamientos y la UME se afanan en limpiar la nieve caída para evitar que se hiele y poder retomar la actividad cotidiana cuanto antes.La prioridad ese ir abriendo carriles para circular por las principales vías de la región o por las calles de los municipios.Precisamente para ayudar a los ciudadanos a llegar a los centros sanitarios, el Ejército del Tierra participa con sus ambulancias en el traslado de enfermos a diversos hospitales de la Comunidad de Madrid con ocho transportes sanitarios de soporte vital básico y soporte vital avanzado, que colaboran con los servicios de emergencias y sanitarios de la Comunidad de Madrid.En estos últimos dos días se ha esparcido en la región para hacer frente al temporal Filomena el 30% de la sal y la salmuera de la que se esparce "en un año normal" por todo el país.