El centro de día de Oiartzun no niega el derecho a vacunarse contra el coronavirus

El centro de día Aiton-Etxe de Oiartzun aseguró que, aunque este recurso asistencial no administrará "el fármaco" contra el covid-19, sus usuarios decidirán "libremente" si desean vacunarse o no porque "en ningún momento" les ha "negado ese derecho".

La dirección de Aiton-Etxe hizo esta aclaración en una nota remitida junto a la circular que envió la semana pasada a las familias de las personas mayores a las que presta servicio, al término de la cual se señala que, pese a que han decidido no administrar la vacuna de Pfizer porque es "cuestionable" su "riesgo/beneficio", el que quiera recibirla, "podrá acudir a su centro de salud". Desde el centro explicaron que han enviado la carta a los usuarios porque han creído "importante" informar "con datos objetivos" del "informe de Pfizer-Biontech sobre los ensayos clínicos".

En esa circular, los responsables del centro indican que "el principal motivo" por el que no administrarán la vacuna "es que es un producto que aún está en fase experimental, fase que a partir de este momento se continuará experimentando con la población". "Cualquier vacuna requiere ser investigada entre 4-10 años, pero no en unos pocos meses como es el caso", agrega.

Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa espera reunirse esta semana con las familias de los usuarios de Aiton-Etxe para informarles sobre la vacuna y realizar las aclaraciones que se soliciten. La institución foral ya se ha puesto en contacto con el centro, aunque de momento no informará sobre lo hablado con la dirección de Aiton-Etxe ni está previsto que la diputada de Política Social, Maite Peña, comparezca. Hasta ahora Osakidetza no ha establecido el protocolo de vacunación para los centros de día, es decir, que no ha fijado si los usuarios tienen que ser vacunados allí o en sus ambulatorios.

Residencias. Dos personas usuarias de residencias de mayores de Bizkaia han fallecido en las últimas horas por covid-19, lo que eleva a 133 el número de fallecimientos en estos centros durante la segunda ola. Según los datos de la Diputación Foral, la red de residencias de Bizkaia (154 centros con 10.748 plazas) contaba el domingo con 143 usuarios con positivo confirmados, 9 más que hace dos días. Y hay 30 usuarios de residencia hospitalizados con covid-19, ocho más.