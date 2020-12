Leire y Claudia cumplen su sueño y podrán vender sus obras en NahiArte Factory

Claudia Aguinaga y Leire Zelaia tenían un sueño: poder vivir de su trabajo como artistas. Y lo van a cumplir. Formarte, el centro formativo artístico para personas con discapacidad intelectual, completó la campaña de crowdfunding que puso en marcha en octubre para crear NahiArte Factory, una tienda-taller donde vender sus obras y convertirla en un centro especial de empleo. El espacio, en plena alameda Rekalde de Bilbao, ha abierto sus puertas y Claudia entrará a formar parte de su plantilla en enero. Leire lo hará una vez finalice sus estudios. "Estamos felices", reconoce Ana Urgoiti, una de las cofundadoras de Formarte.

La campaña de micromecenazgo que iniciaron en la plataforma de la Diputación, la primera de una administración pública, tenía un objetivo claro: poner en marcha una tienda-taller que suponga una salida laboral para sus alumnos. "Todos cursamos unos estudios para conseguir un puesto laboral en lo que nos hemos formado y a las personas con discapacidad intelectual no se les debe cerrar esa vía formativa ni laboral. Estamos convencidas de que tienen que estar trabajando aquí", defiende Urgoiti. Conscientes de la complejidad del mercado de obras de arte, optaron por buscar otro tipo de soportes textiles cuya venta sea más fácil: paraguas, bolsos, pañuelos, delantales de cocina, manteles... Todas ellas piezas únicas y exclusivas, creadas a mano una a una.

Tenían cincuenta días para recaudar los 50.000 euros necesarios para poner en marcha el proyecto. "Ha sido duro, una auténtica montaña rusa de emociones. Llegó un momento en que pensamos que hacíamos aguas. Hemos pasado nervios", reconoce la responsable de Formarte. Gracias a una pequeña ampliación del plazo para recaudar las aportaciones de ciudadanos particulares, finalmente lograron sobrepasar la barrera de los 51.700 euros. "Estamos muy contentas porque es un colchón importante para poner en marcha este proyecto y, quizá, hacer una buena campaña de publicidad que nos dé a conocer".

Entre los mecenas, Urgoiti asegura que ha habido de todo, desde grandes beneficiarios hasta pequeñas donaciones. "Ha habido dos o tres aportaciones grandes, pero también gente con una economía no muy holgada que ha hecho piña hasta conseguir reunir los 60 euros de aportación mínima, o 1.200 euros de personas que no conocíamos. Lo que más nos ha emocionado ha sido la voluntad de las personas que lo han dado todo. Eso no tiene precio", agradece.

Tras su traslado en noviembre, abrieron la tienda la semana pasada, donde se pueden encontrar paraguas, camisetas, bolsos o sudaderas, con precios que van desde los 5 a los 100 euros. "Son artículos para todos los bolsillos. Hay un amplio abanico de precios para que todo el mundo se pueda permitir un producto artístico exclusivo. De igual forma que el proyecto es social, queremos que también los artículos lleguen a todo el mundo, que no sea un producto elitista", explica. Todo ellos están elaborados por los propios artistas a mano y uno a uno, en el taller que se ubica en la propia tienda, en la que los clientes pueden charlar con la persona que ha elaborado la obra que ha adquirido. No pueden estar más satisfechas de esta primera semana. "La gente está apreciando el género, la calidad... Está teniendo una aceptación muy buena. Incluso paraguas, el artículo más caro ya que son piezas de calidad de Ezpeleta, vendemos al menos uno todos los días", afirma Urgoiti.

"Es un sueño"

Claudia y Leire son dos de las autoras. La primera tiene ya su primera oferta de trabajo para incorporarse a la plantilla de NahiArte en enero y Leire confía en hacerlo próximamente. Muestran con orgullo las obras en las que trabajan; la primera, un paraguas con sus características ventanas de colores; la segunda, una camiseta llena de caras con nombre propio. "Es un sueño estar aquí y poder vender nuestras creaciones", sonríen las dos.

Lucía Larruskain aprovechó la mañana de ayer para comprar un paraguas que regalará estas Navidades. "Conocí la historia de la tienda por la radio y me llamó la atención. Vine y me encantaron los paraguas, son una maravilla. Si lo veo en cualquier otra tienda ni se me ocurre que por detrás hay una persona con una discapacidad. Pienso que hay un artista", explicaba. "El proyecto me parece precioso; es una manera de darles una oportunidad profesional a gente que necesita ganarse la vida y no sentir que viven de ayudas. Es un regalo que tiene una historia por detrás. En un año que ha sido complicado para todos me parece importante gastar con un poco más de cabeza".

Decoración de hogar. Recién estrenada la nueva tienda-taller, donde seguirán dando los cursos, las fundadoras de NahiArte piensan ya en sacar una nueva línea de productos centrados en la decoración del hogar, con artículos como tazas, vajillas, manteles individuales, cojines... "Y llegaremos a las fundas de nórdicos, estoy segura. Vendemos auténticas obras de arte en textil", apunta Ana Urgoiti. La tienda está abierta de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas.