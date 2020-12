Localizan un cuarto muerto en la nave que se incendió en Badalona

Los operarios que trabajan en la demolición de la nave que se incendió el pasado miércoles en Badalona (Barcelona) han localizado un cadáver en el edificio, la cuarta víctima mortal hasta el momento en este siniestro, en el que los Mossos d'Esquadra no descartan que haya más fallecidos.

Según ha anunciado el conseller de Interior, Miquel Sàmper, en una rueda de prensa telemática, los operarios han encontrado el cadáver esta mañana y han avisado a los Bomberos para que acudieran al lugar para confirmar que se trata de la cuarta persona muerta en el incendio de la nave, en que vivían un centenar de personas sin hogar y sin papeles, de los que una veintena resultaron heridos, nueve de ellos de gravedad.

En concreto, una vez informados de la localización del cadáver de la cuarta víctima, los Bomberos han activado a cuatro dotaciones, entre ellas la de efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas, para prestar su apoyo en el operativo.

El conseller Sàmper ha advertido de que, una vez localizado el cuarto cadáver, no se podrá hacer todavía el cierre oficial del balance de víctimas de este incendio, ya que habrá que esperar hasta que finalicen las labores de desescombro del edificio, que ha iniciado este pasado fin de semana una empresa contratada por el ayuntamiento de Badalona.

Asimismo, el comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, que ha comparecido junto al conseller Sàmper, ha insistido en que no se puede descartar que se localice alguna nueva víctima mientras se mantengan las labores de desescombro del edificio.

Molinero ha detallado que la empresa contratada por el ayuntamiento de Badalona para llevar a cabo el desescombro y demolición del edificio ha actuado esta mañana en la parte más dañada de la nave, que sufrió varios colapsos el día del incendio, y que es donde este lunes se ha localizado el cuarto cadáver.

El comisario portavoz ha detallado que la unidad de policía científica de los Mossos y de análisis de incendios estructurales se encuentra en la zona para intentar comprobar si hay alguna otra víctima por el incendio y para continuar investigando las causas del fuego.

Además, ha asegurado que la unidad de proximidad de la policía catalana trabaja "día a día" con los municipios para actualizar su censo de emplazamientos parecidos al de la nave que se incendió, ya que pueden ser lugares "críticos" debido a que su vulnerabilidad es parecida al de la nave de Badalona.

Por su parte, el alcalde, Xavier García Albiol, ha precisado que el cuerpo de la víctima, cuyo levantamiento aún no ha sido autorizado por la jueza, ha aparecido en la segunda planta de la nave, en una zona "complicada" que ya había sido revisada con anterioridad pero en la que los muchos escombros que cubrían el cadáver habían impedido localizarlo antes.

Debido al hallazgo, los trabajos de demolición han quedado paralizados a la espera de la autorización judicial, por lo que la empresa encargada de la demolición se encuentra ahora retirando las vigas y piedras que rodean el cuerpo, que tendrá que ser extraído mediante el uso de grúas, lo que "complica técnicamente" el proceso.

"Es un espacio muy complicado al que no se puede acceder caminando por el riesgo de colapso", ha explicado Albiol, quien no ha descartado que puedan encontrarse nuevas víctimas mortales del incendio, especialmente en un perímetro de la finca a la que todavía no se ha podido acceder dado el riesgo de derrumbe.

Debido a la aparición del cuarto cadáver, los trabajos también se retrasarán unos días, con lo que probablemente la mayor parte de los mismos no culminará este fin de semana, tal como estaba previsto.

Hasta ahora se estimaba que los trabajos mecánicos duraran unos dos días, tras lo cual los técnicos dedicarían unos tres más a la zona más afectada.

Por otro lado, Albiol ha asegurado que la "mayoría" de las personas afectadas por el incendio han "renunciado" al hospedaje que les ofreció el Ayuntamiento y al que, gracias a un acuerdo con la Generalitat, pueden quedarse durante el invierno.

"Es evidente que la vía pública no se puede ocupar porque hay alternativas generosas", ha comentado al respecto.