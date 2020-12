Activados para este martes en Euskadi los avisos por nieve, lluvias persistentes, viento y oleaje

El Departamento vasco de Seguridad ha activado para este martes diversos avisos ante la previsión de que la cota de nieve baje hasta los 700 metros, se produzcan precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica y se registren rachas de viento de más de 100 km/h, así como por olas de hasta 5,5 metros.

En la jornada de este lunes está activo el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación, desde las doce del mediodía hasta las nueve de la noche, ya que se espera que la altura de ola significante ronde los 3,5 o los 4 metros y vaya aumentando por la tarde hasta los 4,5 metros.

A partir de las nueve de la noche, se elevará la previsión a alerta naranja para la navegación dado que la altura de ola significante podría superar los 5 o los 6 metros, y también se activará el aviso amarillo por riesgo de impacto en la costa porque, debido a las características del oleaje, se podrían producir salpicaduras y rociones en paseos y malecones, especialmente en el entorno de la pleamar (a las 21.55 horas con una marea estimada de 3,95 metros).

En la jornada del martes continuará la alerta naranja para la navegación hasta las seis de la mañana, con una altura de ola significante que podría superar los 5 o los 5,5 metros. A partir de esa hora, se rebajará a aviso amarillo, hasta las doce del mediodía, con una altura de ola significante que irá bajando rápidamente hasta los 3,5 metros. Desde el inicio de la jornada hasta las seis de la mañana, también permanecerá activo el aviso amarillo por impacto del oleaje en la costa.

Asimismo, a las doce del mediodía de este lunes, se ha activado el aviso amarillo ante la previsión de que las rachas de viento de componente oeste puedan superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el litoral, donde se podrían superar los 110 km/h.

En áreas no expuestas, también se establecerá este aviso a partir de las nueve de la noche ya que se esperan rachas de viento del oeste-noroeste que pueden superar los 80 km/h en zonas no expuestas, sobre todo cerca del litoral.

El martes continuará el aviso amarillo hasta las seis de la mañana, con vientos que pueden superar los 100 km/h en zonas expuestas, especialmente en el litoral. En áreas no expuestas, concluirá a las tres de la madrugada, con rachas de que pueden superar los 80 km/h, sobre todo en las zonas más cercanas al litoral.

NIEVE

Durante toda la jornada del martes, se activará en Euskadi el aviso amarillo por nieve ante la previsión de que la cota se sitúe en torno a 700 o 900 metros, aunque será algo más alta en las horas centrales. En zonas de tormenta y donde las precipitaciones sean intensas, sin embargo, la cota de nieve puede descender más, especialmente en el este. Los espesores previstos oscilan enre los 10 y los 30 cm a 1.000 metros y hasta 1 cm a 600 metros.

También a lo largo de todo el día permanecerá activo el aviso amarillo por precipitaciones persistentes. Se prevé que se pueden acumular más de 60 l/m2 en 24 horas en puntos de la vertiente cantábrica.

Para la jornada del miércoles, se espera que únicamente permanezca activo el aviso por nieve hasta las nueve de la mañana. La cota se situará en torno a los 700 o los 900 metros durante la madrugada, pero subirá por encima de los 1.000 metros durante la mañana y por encima de 1.500 metros por la noche. Los espesores previstos oscilarán entre 2 y 10 cm a 1.000 metros.