"Reunidos y unidos" por el recuerdo

Representantes de la vida institucional vasca se dieron cita para rendir tributo a las víctimas del covid

El parque de la secuoya de Vitoria-Gasteiz, que a partir de ayer se llama Sempervirens, reunió a una nutrida representación de la vida institucional vasca con el fin de homenajear a todas las víctimas que hasta la fecha han fallecido por causa de la pandemia. Durante el acto, se tuvo exquisito cuidado en guardar las distancias de seguridad, y los asistentes se sentaron en sillas en las que estaban escritos sus nombres.





Homenaje a las víctimas del covid en Euskadi. Fotos de Jorge Muñoz



El lehendakari, Iñigo Urkullu, que resaltó en su discurso que en este tributo estaban todos "reunidos y unidos", llegó acompañado del alcalde anfitrión, Gorka Urtaran, y del diputado general de Araba, Ramiro González, así como del presidente de las Juntas Generales, Pedro Elosegi.

No faltaron los consejeros de los dos partidos que conforman el Gobierno vasco. Allí estuvieron el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo, Idoia Mendia, así como las nuevas caras que se estrenan en el cargo, como la consejera de Salud, Gotzone Sagardui; el consejero de Educación, Jokin Bildarratz; la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, o el consejero de Comercio, Javier Hurtado. Junto a ello se pudieron ver los rostros conocidos del Ejecutivo, como la titular de Desarrollo Económico, Arantza Tapia; el de Economía, Pedro Aspiazu; el de Planificación Territorial, Iñaki Arriola, o Beatriz Artolazabal (Igualdad) y Bingen Zupiria (Cultura y Políticas Lingüísticas y portavoz). Estuvo presente, asimismo, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

A la llegada también se vivió alguna que otra anécdota, como la que protagonizó la fiscal superior del TSJPV, Carmen Adán, a quien le tocó sentarse al lado de Denis Itxaso, delegado del Gobierno español, a quien no dudó en felicitarle: "He leído tu artículo (en su blog). Muy interesante", le dijo ésta. "Gracias", respondió con una sonrisa él. Sin tiempo de hablar mucho más sobre el tema, ante ellos se presentó Idoia Mendia, a quien Adán no dudó en dar la enhorabuena por su nuevo cargo. La consejera de Trabajo igualmente aprovechó que tenía a Itxaso al lado para recordarle que, cuando quiera, pueden quedar para comer ese "menú pendiente".

Entre los presentes, además de la socialista Julia Hernández y de la exconsejera Anjeles Iztueta, también se vio a los principales líderes de la oposición, como Miren Gorrotxategi, de Elkarrekin Podemos-IU; Amaia Martínez, de Vox, además de los de EH Bildu y PP+Cs, y parlamentarios como el socialista Txarli Prieto y el popularCarmelo Barrio. La vida académica también estuvo representada por Nekane Balluerka, en su último mandato como rectora de la UPV/EHU.