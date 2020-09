Enfado, resignación y escepticismo cunden en el Madrid confinado

A partir de mañana, unos 850.000 habitantes de la Comunidad de Madrid quedarán recluidos en sus barrios salvo para ir a trabajar o hacer otras actividades esenciales, una medida que fue recibida por los afectados con una mezcla de enfado, escepticismo y resignación. Para ello, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicó que se harán controles aleatorios y un control de carácter disuasorio para hacer respetar las nuevas medidas de restricción de la movilidad en 37 áreas sanitarias, y se pedirá acreditar el objeto de los desplazamientos (trabajo, universidad, etcétera).

37 áreas sanitarias repartidas por seis distritos de la capital (Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde) y otros siete municipios de la región (Alcobendas, Fuenlabrada, Getafe, Humanes de Madrid, Moraleja de Enmedio, Parla y San Sebastián de los Reyes) componen el mapa del Madrid confinado, integrado en buena medida por barrios de extracción popular. Para encontrar lo más parecido al actual epicentro del virus en Madrid hay que ir a la zona básica de salud (ZBS) asignada al centro de salud Martínez de la Riva, en Puente de Vallecas. Esta área acotada por la avenida de la Albufera y la M-30 presenta la tasa de incidencia a 14 días más elevada de la Comunidad: 1.903,96 casos por cada 100.000 habitantes.

"Les falta ponernos la pulsera como a los judíos", protesta Victoria al salir de hacer la compra en el mercado de Vallecas. A esta vecina le parece "una barbaridad" que se "estigmatice de esta manera" a los distritos del sur, y culpa de la situación a la "nefasta" gestión de las instituciones. Asegura, además, que el barrio "está muy abandonado desde hace muchos años", y se pregunta: "¿Si somos un foco tan importante, por qué ahora mismo no están aquí los camiones desinfectando las calles? ¿Por qué no hay urinarios para la gente que deambula porque no tiene otro sitio donde estar?".

Mercedes, dependienta de una heladería en la avenida de la Albufera, prevé que "este barrio va a seguir igual", porque la gente "tiene que salir a la calle" y no espera que haya "un policía detrás de cada abuelo".

Los datos

Madrid. Sigue siendo la región con más número de contagios al registrar la tercera parte del total con 1.553 positivos en 24 horas.

Andalucía. Registró en el último día once fallecidos y 1.480 positivos más por pruebas PCR, de los que casi medio millar han sido en Málaga.

Aragón. La tasa de positividad baja ligeramente hasta el 10,58% a pesar de subir el número de casos respecto al jueves, hasta los 456 casos nuevos detectados en 4.309 PCR.