Confinadas dos aulas de Primaria de los colegios La Inmaculada y el Pilar de Barakaldo

Los alumnos de una clase de 5º de Primaria del colegio concertado de La Inmaculada y los estudiantes de una clase de 1º de Primaria del colegio público El Pilar, ambos centros educativos de Barakaldo, ha sido puestos en cuarentena tras detectarse positivos en covid en dos escolares, según han informado a Europa Press las familias afectadas.

Desde el colegio La Inmaculada, han informado a los padres de los alumnos que este pasado jueves recibieron el aviso de un caso positivo en el centro, por lo que se ha activado el protocolo sanitario y, "siguiendo las instrucciones de Osakidetza, se ha aislado al grupo de referencia con su tutor".

Según se añade en la circular del centro educativo, a partir de ahora será el Departamento de Salud el que realice el seguimiento del caso. Además, desde el colegio hacen un llamamiento "a la tranquilidad" y agradecen la "colaboración y responsabilidad" de padres y alumnado.

Padres de alumnos de este centro han indicado a Europa Press, que este pasado lunes dio positivo el padre de un alumno, por lo que el niño ya no fue el martes al colegio. Tras realizarse las pruebas PCR, el menor también dio positivo, por lo que esta pasado jueves Osakidetza comunicó la cuarentena a los compañeros de clase.

Por su parte, en el colegio público El Pilar el caso positivo se ha detectado en un alumno de una clase de 1º de Primaria, lo que ha obligado a decretar la cuarentena de toda el aula.

Desde este centro, también a través de una circular que han remitido a los padres, se indica que el colegio está siguiendo las normas del protocolo diseñado por el Departamento de Educación, de forma que cuando hay alguna notificación de alumnado positivo "se avisa a la autoridad sanitaria que nos corresponde, al Departamento de educación y al servicio de prevención de riesgos".

En ese sentido, precisan que "son las autoridades sanitarias quienes se ponen en contacto con las familias y les indican el procedimiento a seguir", por lo que "si una familia no ha recibido el aviso de la autoridad sanitaria es porque en el grupo de su hijo no hay ningún problema". "Para eso se ha establecido que los diferentes grupos no se relacionen entre sí, para evitar contagios y poder controlar la situación en el caso de que los hubiera", añade el escrito.