Cristina Uriarte: "Las ayudas comprometidas a la red concertada pueden ascender a 15 millones de euros"

¿Qué ayudas a la conciliación han previsto para que aquellas familias que se tengan que quedar en casa para atender a sus hijos en caso de que deban hacer cuarentena?

—Estamos en contacto con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para que haya una serie de ayudas para las familias que ya se pusieron en marcha el curso pasado, como la contratación de personas cuidadoras y otras ayudas. Estamos en ello.

A falta de dos días para el inicio del curso nadie sabe qué condiciones se deben dar para pasar al escenario 2 de educación semipresencial. ¿Puede aclararlo?

—Eso lo va a marcar la evolución epidemiológica. Es difícil establecer un criterio a priori porque puede ocurrir que se tomen medidas más restrictivas en un centro concreto por su situación, o en una población, como ha ocurrido en Santoña. Salud determinará qué conviene hacer en cada caso.

Hace un par de semanas anunció la contratación de 1.000 docentes para reforzar las plantillas. ¿Han iniciado su contratación? ¿Cuándo llegarán a los centros?

—Hay que tener en cuenta cómo se hace la planificación de los centros. La planificación de personal se ha realizado a finales de julio y primeros de agosto, esta semana se han incorporado a los centros, hay que ver las bajas que se dan y los interinos que llegan, como todos los años. Esto se hará la semana que viene. Otra cuestión es que si hay necesidades adicionales por covid se analizarán caso por caso y en base a ello se irán haciendo las contrataciones. Esto no es vamos a contratar a 1.000 profesores a lo loco, sino vamos a contratar personal para qué y dónde.

¿Prevén que se produzca un incremento de bajas laborales y excedencias por el covid?

—Puede ocurrir. Lo vimos en junio, cuando el personal tuvo que reincorporarse a los centros educativos. Puede haber personal con patologías o con situaciones personales que les impidan volver al trabajo. Eso lo dirán sus médicos.

¿Cuánto dinero está dispuesto a poner el Gobierno vasco encima de la mesa para proveer al sistema educativo vasco de los recursos necesarios para que ir a clase, ya sea a la escuela o a la universidad, sea seguro?

—Esta es nuestra prioridad y dentro de una gestión responsable y estricta de los recursos de los que disponemos abordaremos las situaciones extraordinarias derivadas del covid.

En breve les llegarán casi 88 millones de euros del Fondo covid del Gobierno español. ¿Es suficiente?

—En nuestra estimación esos fondos son insuficientes. Desde luego nuestra intención es poner desde el Gobierno vasco el dinero que haga falta en estas circunstancias. Ya lo hemos hecho. Durante el confinamiento y final de curso adquirimos material sanitario, en los jantokis, transporte, FP€ Nuestro compromiso es aumentar la partida de becas 10 millones de euros para ayudar a las familias afectadas por el covid, tanto a nivel universitario como no universitario. Habrá que ver lo que ocurre, porque nunca nos hemos encontrado en esta situación. Podemos decir que la contratación de estos 1.000 profesores puede costar 50 millones de euros, así a vuela pluma. La financiación de las ayudas a la concertada, a la espera de recibir su diagnóstico de necesidades, podría ascender a 15 millones de euros. Y a eso se suma la compra de miles de mascarillas, miles de litros de hidrogeles, refuerzo del servicio de limpieza, los equipos informáticos y adaptación de aulas que nos han pedido la universidad y la FP€ Hay un sinfín de gastos que en una situación económica como la que nos encontramos obliga a una gestión responsable de los recursos económicos para financiar todo lo necesario.

Los responsables de la red concertada están bastante "decepcionados" porque en la reunión que mantuvieron con usted el lunes sólo escucharon buenas palabras, pero ningún compromiso concreto sobre los recursos adicionales que necesitan sus centros debido a la pandemia. ¿Tienen su compromiso expreso de que van a tener esas ayudas?

—Por supuesto tienen el compromiso expreso del Departamento de que van a recibir esas ayudas. En la reunión del lunes les informé personalmente del protocolo complementario, en segundo lugar intenté resolver las dudas que pudieran tener y, en tercer lugar, les dije que van a tener una financiación adicional mediante una convocatoria de ayudas porque nosotros, como administración pública, no podemos contratar personal en lugar de ellos. Nosotros solo podemos ayudarles económicamente para que ellos hagan esas contrataciones. Pasa igual con el material sanitario, con las necesidades tecnológicas, de conectividad€ Nosotros nos comprometimos a dar esa financiación pero para hacer una correcta cuantificación de la partida necesitamos tener un diagnóstico de necesidades preciso. Porque lo que no queremos es sobrefinanciar o financiar otras cuestiones que son estructurales en la concertada y que no tienen que ver con el covid. Sólo vamos a financiar el gasto de las medidas que deben aplicar para garantizar la seguridad del servicio. Nuestro compromiso está, pero en esa reunión no te voy a decir cuánto te voy a dar si no tengo primero el diagnóstico.

Algunas familias que tienen miedo dicen que no van a llevar a sus hijos a clase. ¿Estarán más vigilantes este curso contra el absentismo y las familias objetoras de conciencia?

—Una de las recomendaciones de las resoluciones del inicio del curso es la atención emocional al alumnado por todo lo que ha vivido estos meses. Humanamente entiendo y respeto que las familias pueden tener miedo, pero hemos dado indicaciones a los centros para ver si sube el absentismo porque nuestra obligación es garantizar que el alumnado recibe la educación que le corresponde. Respeto el miedo, pero las familias tienen el deber de llevar a sus hijos a clase, lo dice la ley.

¿El profesorado y las direcciones de los centros educativos están jurídicamente protegidos ante posibles denuncias de las familias por las decisiones que pudieran tomar en esta crisis sanitaria?

—Entiendo que sí porque son las directrices que emanan desde Educación y Salud. Entiendo que nadie está haciendo nada que no recoja la ley, creo que todas las medidas que se están proponiendo tienen el amparo legal preciso.

"Esto no es vamos a contratar a 1.000 profesores a lo loco sino para qué y dónde. Calculo que serán 50 millones más"

"No vamos a financiar temas que son estructurales en la concertada y que no tienen que ver con el covid"