"Tememos que lo que ha pasado en Gernika pueda ocurrir en Lekeitio"

Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. El Ayuntamiento de Lekeitio quiere evitar emular lo ocurrido en las no fiestas de Gernika, por lo que este sábado –día en el que debía celebrarse Antza Eguna– cerrará el municipio a cal y canto. El alcalde de la localidad costera, Koldo Goitia, admitió ayer que la decisión está motivada por lo sucedido en la villa foral. "Como el número de positivos se ha disparado, nos tememos que lo que ha pasado allí pueda volver a ocurrir en Lekeitio", aseguró ayer en declaraciones a Radio Euskado. Además de Goitia, los alcaldes de Bakio, Hondarribia y Zarautz, localidades que habitualmente celebran sus fiestas durante la primera quincena de septiembre, realizaron ayer un llamamiento "a la responsabilidad de la ciudadanía" para colaborar en la no celebración de ningún acto festivo.

De esa forma, el acceso a Lekeitio se cerrará por completo el sábado, cuando solo podrán acceder los empadronados al municipio. Todo para que no se repita la situación de Gernika, donde un brote de coronavirus relacionado con la celebración de las no fiestas ha dejado un reguero de más de 200 positivos. A petición del Consistorio, además, Bizkaibus suprimirá el servicio de las líneas A3512, A3513 y A3523, las cuales terminarán su recorrido en otros municipios de la comarca. Goitia solicitó a las sociedades recreativas y a la población del municipio "que reflexionen sobre estos días de fiesta que vienen por delante". Asimismo, señaló que desde el municipio "se puede reforzar y poner todos los recursos policiales, pero así y todo, está en manos de cada uno matar al bicho y que no se propague".

Por su parte, la alcaldesa de Bakio, Amets Jauregizar, señaló que las no fiestas de la localidad "van a ser bastante tranquilas, tras la suspensión del programa de fiestas oficial" y el refuerzo, de forma especial, de la vigilancia policial durante el pasado fin de semana en el que se esperaba "más gente". Sobre el concurso de paellas de Urizarreta que de no haberse suspendido se habría celebrado ayer, con motivo del Día de Eneperi, Jaureguizar aseguró que desde primera hora de la mañana se intensificó la vigilancia policial y que no se registró "nada" reseñable. Asimismo, indicó que han percibido la marcha de muchos veraneantes este último fin de semana y que el pueblo ha vuelto "a la tranquilidad".



También En Gipuzkoa

El alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, explicó que todos los grupos políticos han alcanzado un acuerdo, que harán público en torno a la fecha del Alarde, en el que coinciden en que este año "no se pueden tener actividades festivas". Es más, la localidad guipuzcoana también ha suspendido todos las actividades culturales previstas en la primera quincena de septiembre. En esa línea, el teniente alcalde de Zarautz, Jesús Arana, se mostró tajante respecto a la Euskal Jaiak previstas para el día 9: "Este año no toca y no hay fiesta".