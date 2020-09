Miren Basaras, profesora microbiología UPV: "Los niños transmiten el virus"

Entrevistados en Euskadi Hoy de Onda Vasca, tanto Gorka Orive como Miren Basaras se han mostrado cautos con los estudios que apuntan a que los niños no son grandes transmisores del virus. La profesora de microbiología de la UPV ha asegurado que "los niños transmiten el virus. Lo que no se sabe a ciencia cierta es en que grado lo hacen. Lo único cierto es que en muchos casos son asintomáticos o que desarrollan solo síntomas leves".

Por su parte, Gorka Orive ha asegurado que "hay estudios que indican que en los menores de 10 años, hay menor riesgo de contagio", y ha añadido que, sin embargo, "es difícil extrapolar lo que se sabe del virus a la vuelta a la escuela, donde el contacto será más estrecho que el que se ha dado hasta ahora".

Sobre la evolución actual del virus, ambos científicos coinciden en que la situación no puede compararse con la de marzo, cuando solo se detectaban los casos más graves. Miren Basaras ha destacado que "la letalidad en términos totales ha disminuido, pero no debemos bajar la guardia. Ya hay muertos. El virus ha llegado a las residencias y personas jóvenes están hospitalizadas graves".

Y en relación a la vacuna, el profesor de Farmacia de la UPV se muestra esperanzado. "La búsqueda de vacuna ppara la covid-19 pasará a la historia porque, en apenas 7 meses desde el descubrimiento del virus, hay 160 candidatas". Por su parte, la profesora de Microbiología, no cree que la vacuna esté lista en diciembre. "Esto va para largo y tenemos que colaborar todos con las medidas de prevención".