"Apetece que los niños vuelvan a las clases pero hay que organizarlo muy bien"

El presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, Manuel García-Bengoechea, ha afirmado que "algún día" hay que empezar la educación presencial pero ha indicado que, "si hay que retrasarlo un poco y hacerlo mejor, pues igual hay que retrasarlo un poco y hacerlo mejor".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, García-Bengoechea ha afirmado que, si siguen aumentando los contagios al actual ritmo, habrá que aumentar la restricción "más todavía", de manera que "los números lo irán imponiendo", y ha indicado que todo "depende mucho" del "comportamiento individual de cada uno".

El presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa cree que las medidas adoptadas han sido "buenas en general", aunque, a su juicio, se ha "adolecido del número de rastreadores" establecido en el momento del desconfinamiento, para "cada brote tratar de sujetarlo mucho antes".



VUELTA AL COLE

Ante la vuelta presencial al colegio, ha afirmado que "apetece" que los niños vuelvan a las clases pero cree que hay que "organizarlo muy bien" y, "de momento, la sensación es de poca unidad en los criterios a seguir".

"Algún día habría que empezar y, si hay que retrasarlo un poco y hacerlo mejor, pues igual hay que retrasarlo un poco y hacerlo mejor, pero, desde luego, los números tendrán que ser bajos, las separaciones tendrán que mantenerse", ha afirmado el presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, que ha advertido de que los niños pequeños son "una fuente muy facilona de contagio para los demás".



HOSPITALIZACIONES

En relación el aumento de hospitalizaciones en planta y UCIs, ha manifestado que, al principio, han tenido una sensación de que los ingresos eran "sensiblemente menores" con la tasa de infecciones que había, algo que se puede justificar "en parte" porque la edad media de los infectados era más baja, lo que "da una cierta tranquilidad". "Pero, como nos descuidemos un poco, si son muchos, habrá muchos que necesiten UCIs", ha añadido.

García-Bengoechea ha afirmado, ante la situación del personal sanitario, que la situación es "forzada" en los centros de salud y en los hospitales, que han pasado un "periodo más tranquilo", pero ha advertido de que, si se sigue así, "en plazo breve se volverá a torcer todo esto".

El presidente del Colegio de Médicos de Gipuzkoa ha asegurado que, en estos momentos, la atención primaria está "a tope" y "la situación es ya de auténtico agobio y de verdadero agotamiento". "Están física y psíquicamente agotándose", ha agregado García-Bengoetxea que ha señalado que hay que tener en cuenta que hay personal en vacaciones y otros están en cuarentena.

García-Bengoechea ha señalado que siempre "han estado justos de personal", sobre todo, en Atención Primaria porque "no hay médicos de Atención Primaria y "muy difícil sustituirlos".

Ante la menor estancia en los hospitales, ha señalado que influye la menor edad de los infectados y que se ha "aprendido mucho" en estos meses sobre el comportamiento de la enfermedad, de manera que cree que la necesidad de camas UCI, cuyo coste es de 3.000 euros diarios por cama, puede ser menor "en un futuro inmediato". También ha destacado que hay medicamentos como el Remdesivir que "no es brillante", pero "está funcionando".

Por otra parte, ha asegurado que, con el coronavirus, ha debilitado "muchísimo" otro tipo de atención médica y queda "trabajo pendiente a montones".



MEDICOS NEGACIONISTAS

García-Bengoechea, que cree que el uso de la mascarilla puede reducir las gripes o catarros, ha afirmado que existen dentro del Colegio Oficial de Médicos de Gipuzkoa médicos negacionistas y, también, en la mayoría de colegios.

"Hay personas con esa forma de pensar, no es una moda nueva, de ahora, porque haya Covid, son personas ya disconformes con todo desde hace muchos años, ya nos conocemos", ha añadido.

García-Bengoechea ha manifestado que el "desconcierto y la incertidumbre" que genera una situación como la actual es el sitio perfecto para hurgar y tratar de confundir más todavía".

"No se puede asumir que un médico esté diciendo que la mascarilla no sirva o que la PCR es una cosa que no está inventada para esto o que el portador asintomático no contagia", ha agregado.

Tras indicar que "se dicen muchas barbaridades que no van a ningún lado", ha afirmado que "harán lo que puedan" contra estos médicos porque reconoce que el Colegio tiene "una capacidad relativa de actuación".

Ha recordado que todos los colegios tienen una comisión deontológica y se le trasladará el tema y, con su asesoría, "se verá hasta dónde se puede actuar", que "normalmente es abrir un expediente". García-Bengoechea ha apuntado que, dependiendo del informe final del expediente, se puede considerar que los hechos "son tan graves" que se pueda llegar "a una suspensión más o menos importante de actividad, más o menos larga, dependiendo de la gravedad" o quedar en un "toque" por ser "algo leve".

García-Bengoechea ha señalado que ya hay un colegio y "no va a ser el único" que acudirá a la Fiscalía. "Y nosotros también lo valoraremos", ha añadido.