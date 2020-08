Murga pide crear "pequeñas burbujas" y que los niños no se relacionen en la calle

Con la curva de contagios acelerando de forma vertiginosa, la consejera de Salud, Nekane Murga, volvió ayer a pedir a la sociedad que limite su movilidad, su actividad social y sus contactos al mínimo imprescindible para intentar frenar la expansión del virus. Ante los peores datos de contagios de la segunda oleada que baten el récord de toda la pandemia, Murga reclamó dar un paso al frente en la prevención "porque el futuro no está escrito", enfatizó. Tras anunciar que septiembre será "un mes complicado", la consejera instó a reducir las relaciones sociales en todos los ámbitos y entre todas las edades.

Si hace varios días, recriminó a los padres que permitieran a sus hijos jugar todos con todos en plazas y parques, ayer apeló a las familias para que eviten que "los más pequeños se relacionen entre ellos en espacios públicos, como piscinas, parques, playas y plazas". "Debemos buscar grupos reducidos y control de los contactos. Es la clave, crear pequeños grupos de relación, pequeñas burbujas en las que convivamos y disfrutemos, pero no darle opción al virus a alcanzar a nuevos grupos y nuevas personas". "La forma que tenemos de convivir con el virus, inevitable en estos momentos, depende de todos nosotros, de ti y de mí. ¡La vacuna eres tú!", proclamó.

Y es que los datos refrendan que el covid también hace mella entre la población infantil. Solo el jueves se habían infectado 53 niños entre 0 y 9 años, mientras que el día anterior fueron 31, y en la jornada del martes ascendieron a 41. Entre 10 y 19 años, los contagios se elevaron a 75 solo en el último día.

Al mismo tiempo que Murga hacía un llamamiento al aislamiento social de los más pequeños, adelantaba algunos aspectos de la vuelta al cole prevista para el próximo 7 de septiembre. Murga informó de que el tratamiento no debe ser igual en aulas de cursos superiores que en los de alumnos más pequeños. Además, en caso de infección, cree que es necesario valorar el volumen de alumnos de cada clase y la convivencia a la hora de definir contactos estrechos o no estrechos. "Tenemos que intentar compartimentar las relaciones, incluso dentro de las aulas", defendió.

Asimismo, formuló que "aunque la vuelta a las aulas pueda parecer que está cerca, es necesario plantear diferentes escenarios, diferentes posibilidades y diferentes medidas", pero advirtió de que cuál se adopte, será una decisión que será tomada junto al Departamento de Educación, valorando los aspectos epidemiológicos.

Se reafirmó en no realizar test masivos al profesorado porque recordó que la PCR es una "foto inicial". Por ello es necesario analizar "qué capacidad tiene en unos grupos que a las 3.00 de la tarde van a salir y realizar otro tipo de actividades, tanto los alumnos como los profesores". En este sentido, destacó que no es comparable con los colectivos de las residencias porque son personas de "muy alto riesgo" y con menor movilidad, mientras que en los colegios o ikastolas "no existe la capacidad de aislarles y que la foto permanezca durante días".

En cuanto a los brotes de covid-19 detectados en los últimos días, la consejera no ofreció datos pormenorizados de su situación, aunque apuntó que pudiera darse el caso de necesitar adoptar alguna medida más restrictiva, como el confinamiento. "Nada está descartado", subrayó, pero consideró que "aunque algunas localidades pueden tener cifras elevadas de positivos, muchos contagios se producen fuera". "Limitar ahora la movilidad o hacer mayores restricciones en ciudades cuyos habitantes están desplazándose a otros puntos o volviendo de vacaciones, no es eficaz", sentenció.

Respecto a la aplicación móvil que alerta de contagios, la denominada RadarCovid, que el jueves seis comunidades empezaron a ensayar, Murga saludó cualquier herramienta que pueda ayudar a frenar el coronavirus, aunque recordó que para que sea eficaz el porcentaje de uso debe ser alto. Igualmente aclaró que no se usará para "localizar ni castigar", sino para acelerar la identificación de contactos cuando haya un positivo.

En cifras

50 ingresos

hospitales. Se ha incrementado el número de nuevas personas ingresadas en los hospitales, 50 el jueves frente a las 39 del miércoles, con lo que el total de personas hospitalizadas asciende a 201.

Ojo a Bizkaia

zonas calientes. Más de la mitad de nuevos positivos se localiza en Bizkaia, con 431 en las últimas horas. De ellos 194 se concentran en Bilbao, 36 en Barakaldo, 18 en Getxo, 17 en Basauri, 16 en Sestao, 10 en Erandio, 10 en Portugalete y otros tantos en Santurtzi.

289

incidencia por 100.000. En la capital vizcaina, la incidencia de los últimos siete días es de 289, 72 casos por 100.000 habitantes mientras en Barakaldo es de 179, 70 y en Getxo, de 247, 77.

Foco en Araba

oion. En Araba, con 124 positivos, Gasteiz sigue siendo el municipio con más casos (104). Destacan Amurrio, que ha pasado de cero a nueve infectados, Legutio, de 1 a 5, y Laudio, de 2 a 4. En Oion, donde hubo un brote, el número de infectados bajó de nueve a ninguno.

31 de fuera

casos importados. En Gipuzkoa, con 138 positivos (65 más), los municipios que concentran más casos son Donostia (50), Irun (9), Azpeitia (9) y Zarautz (8). Otros 31 casos son de pacientes con residencia fuera de Euskadi, 17 más que el día anterior.

De 20 a 29

perfil. De las personas que dieron positivo en las últimas horas, 367 son mujeres y 357 hombres. Y la mayoría tiene menos de 69 años. Principalmente su edad oscila entre los 20 y los 29 años, con 134 nuevos contagios.