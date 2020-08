Murga dice que no se debe fumar en espacios en los que no haya distancia adecuada o no estén aireados

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, ha afirmado que los fumadores no deben fumar en espacios en los que no haya "una distancia adecuada" o no estén "muy aireados" porque, al exhalar el humo, "se emite el virus a mayor distancia".

Murga ha realizado esta advertencia en una rueda de prensa, tras ser preguntada por la decisión de Galicia de prohibir desde este jueves fumar en terrazas o en la calles si no hay distancia social de al menos dos metros.

La consejera ha recordado que su Departamento ya hizo una recomendación a la hostelería, e incluso en su página web para que, en las terrazas con estructura fija, no se fumara porque el "humo no mata al virus" y, al contrario, al exhalarlo, "sin querer, uno emite el virus a mayor distancia que una persona en una respiración normal".

Por ello, ha asegurado que están "totalmente de acuerdo" con que no se fume en los espacios en "los que no se pueda permitir una distancia adecuada y no estén muy bien aireados". Además, ha advertido a los fumadores que fumar no implica que tengan que estar sin mascarilla todo el tiempo durante el que tienen el cigarro en la mano. "Tampoco se entiende que deba ser así", ha manifestado.