Comercios y hostelería cuelgan el cartel: "Abierto por vacaciones"

La pandemia del covid no solo ha azotado con dureza la economía familiar o ha alterado las rutinas de las personas sino que además ha obligado a modificar los planes vacacionales de este verano de muchos autónomos. Por eso, si el octavo mes del año es principalmente elegido por un gran número de comerciantes y hosteleros para tomarse un merecido descanso, en esta ocasión solo uno de cada cuatro de estos trabajadores por cuenta propia echará la persiana en agosto. Consideran que es el momento de intentar recuperar en la medida de lo posible las ventas y para cubrir las pérdidas acumuladas durante el confinamiento.

Son conscientes de que el panorama al que se enfrentan no es fácil, sin embargo, la mayoría de las personas consultadas por DEIA confiesan que bastante "nos han obligado a cerrar" como para volver a hacerlo por un descanso de verano. "Ya hemos tenido tiempo para descansar. Ahora toca tener abierto y seguir trabajando", asegura la responsable de la tienda de ropa Sweet Glory, Janire Matilla. La incertidumbre y los rebrotes mantienen en jaque a un sector muy castigado y que todavía siguen en ERTE muchos de sus empleados. Alberto Alonso, veterano hostelero de Bilbao, ni se plantea cerrar en agosto. Cuenta con varios locales en la villa, uno de ellos el Charly de la Plaza Nueva y asegura que desde la apertura tras el confinamiento no hay día que no se encuentre con alguna novedad. "Me vuelven loco. La verdad es que ya no sabemos lo que tenemos que hacer o lo que no", explica.

Con un acusado descenso del turismo solo queda aguantar el chaparrón como se pueda e intentar hacer caja manteniendo este mes el servicio activo. "No me puedo permitir cerrar con la que está cayendo. Vamos muy al día. Hacemos las previsiones de semana en semana", puntualiza. Gorka Petralanda, al frente del mítico Asador Indusi es de la misma opinión que Alberto. "Este año es atípico en todos los sentidos. Nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias y después de dos meses con el establecimiento cerrado toca estar a pie del cañón a lo largo de todo el mes de agosto", relata. Son muchas las personas que este año prefieren disfrutar de las vacaciones cerca de casa. "Lo que no podemos hacer es bajar la persiana otra vez sin saber qué va a suceder en otoño", lanza con preocupación. José Antonio Cayón regenta el establecimiento de alimentación Al Dente y a pesar de que su sector ha sufrido menos la crisis del covid tampoco cerrará en agosto. "Comparando con otros años la inmensa mayoría de los locales de alrededor no van a cerrar. Ese año sin fiestas tampoco sabemos lo que va a pasar", cuenta. En su caso tiene claro que este año las vacaciones no van a ser una prioridad en su agenda, si no seguir adelante y atender la demanda de los clientes.

Janire Matilla, de la tienda Sweety Glory, en Iparraguirre se aferra al positivismo para pensar que agosto va a ser bueno. "Aunque no hay turismo debemos atender la demanda de quienes estén por Bilbao. Bastante hemos tenido la persiana bajada para cerrar la tienda ahora". Rosa Pardo de la Boutique de la media del Casco Viejo se va a organizar con el resto de sus compañeras para mantener la tienda abierta un agosto más. "Es un mes especial, un año atípico y debemos estar a pie de cañón para atender a los clientes y mimarles", añade. Carlos Bustamante, de Tapicería Ricardo, que lleva el negocio con su hermano Guillermo, tampoco está por la labor de chapar la tienda las próximas semanas. En el confinamiento la gente ha aprovechado para diseñar en su mente esos cambios que querían hacer para que sus casas sean más acogedoras. Y ahí estamos, abiertos en vacaciones".

