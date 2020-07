Murga: "El virus está en las personas, no en la hostelería"

Euskadi ha registrado este pasado lunes un total de 130 nuevos casos positivos en Covid-19 mediante pruebas PCR, de los que 85 corresponden a Bizkaia y 35 a Gipuzkoa.



El principal foco vasco, el que afecta a Eibar y Ermua, "se está logrando controlar", con 27 nuevos positivos y de ellos más del 80% contactos estrechos, según ha informado la consejera de Salud, Nekane Murga.

Durante la pasada jornada, se han efectuado en Euskadi 4.148 pruebas PCR, de las que 130 fueron positivas, frente a las 86 detectadas el día anterior. De ellas, 85 corresponde a Bizkaia, 31 más que un día antes. Destaca en este territorio Bilbao, con 36 nuevos positivos, seguido de Ermua con 11 y Santurtzi con 8.

SITUACIÓN DE BIZKAIA

La situación de Bizkaia, según ha explicado la consejera durante una rueda de prensa, se está estudiando ante el aumento de casos que, no obstante, se están produciendo "de forma dispersa" y que se cree que obedece a "la importante movilidad que hay".

"Aunque detectemos personas que viven en Bilbao, sabemos que realizan sus actividades de ocio o están pasando el tiempo o el fin de semana fuera de Bilbao, por lo que estamos trabajando en esa línea para conocer exactamente los puntos que están favoreciendo esta transmisión", ha señalado.

Por su parte, Gipuzkoa ha registrado este lunes 35 nuevos casos, once más que un día antes. De ellos, 16 corresponden a Eibar, 11 a Donostia y cuatro a Zarautz.

En Alava, se han detectado nueve casos, dos más que el domingo, todos ellos en Gasteiz. Además, se ha sumado un positivo de una persona residente fuera de la localidad.

FRANJAS DE EDAD

Por franjas de edad, en el conjunto de Euskadi, predominan los contagios entre personas de 20 a 21 años, con 26 nuevos positivos, y entre 30 y 39 años, con 22. Además, se han dado 17 casos entre menores de 9 años y 14 en la franja de 10 a 19.

Entre las personas más mayores, se han detectado 15 positivos en personas de 40 a 49 años, 16 en personas de 50 a 59, 10 en personas de 60 a 69, seis en personas de 70 a 79 y cuatro en personas de 80 a 89.

La situación en los hospitales vascos refleja cinco nuevos ingresos en planta por covid y en las UCI hay cuatro personas ingresadas que han dado positivo en esta enfermedad, una de ellas de este lunes.

LOS FOCOS

Por lo que respecta a los focos activos en Euskadi, Murga ha destacado que el que afecta a la localidad guipuzcoana de Eibar y a la vizcina de Ermua, el de mayores dimensiones, "se está logrando controlar, con gran esfuerzo" de los profesionales de Osakidetza y de la red de seguimiento, así como de los afectados y de la población en su conjunto.

En el caso de Eibar, con una cifra de 178 casos activos, se han identificado este pasado lunes 11 nuevos contagios, de los que nueve son contactos estrechos. En el caso de Ermua, con 206 casos activos, se han registrado 16 nuevos casos, de los que trece son contactos estrechos. La mayoría son personas asintomáticas ya identificadas y que estaban en seguimiento, "a las que se les ha ido a buscar y a realizar esta prueba", ha explicado.

Aunque este foco "por magnitud" es el que "más esfuerzos" ha concentrado, la consejera ha apuntado que también hay "más brotes en estudio" aunque no de "esta importancia".

En relación al edificio de Hernani en el que se ha identificado varios positivos de familias diferentes, ha precisado que las diez familias que viven en este inmueble "no están confinadas, sino pendientes del resultado de la PCR" ya que, según ha indicado, "toda persona a la que se realiza una PCR que está en riesgo debe permanecer en su domicilio y sin contactar con tras personas hasta conocer el resultado".

EL VIRUS ESTA EN LAS PERSONAS

Murga ha recordado que a finales de esta semana entrarán en vigor nuevas medidas, anunciadas este pasado lunes y que incluyen, entre otros aspectos, restricciones en el ocio nocturno.

Al respecto, ha precisado que "siempre que estemos con personas con las que no convivimos debemos usar mascarilla y también mantener la distancia ya sea en un paseo, en la playa e incluso en nuestras propias casas, en cualquier celebración o reunión", porque "el virus no está en los locales, no está en la hostelería, está en las personas".

Por tanto, ha advertido de que, "si las reuniones y las agrupaciones se desplazan a los domicilios o a otros lugares, seguirá ganando terreno el virus".

La consejera ha confiado en que las medidas previstas "sean de utilidad para lograr estabilizar contagios" y, en este sentido, ha apelado "a la responsabilidad y colectiva". "Esperamos que la ciudadanía cumpla estas medida no solo porque pueda tener miedo a la sanción, sino porque no hacerlo es poner en riesgo la salud y a muchas más personas", ha concluido.