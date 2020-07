La UPV/EHU inicia con "normalidad" la matriculación para el próximo curso

La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha iniciado este lunes la matriculación para el próximo curso de los nuevos alumnos de estudios de Grado, para la que se ha ampliado el plazo respecto a años anteriores y se han establecido medidas organizativas preventivas con motivo de la pandemia de covid-19. Esta primera jornada está discurriendo "con normalidad", según ha explicado el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, Jon Barrutia, desde el campus de Sarriko.

Un total de 16.430 personas, casi mil más que el año pasado, se han preinscrito para estudiar en la Universidad vasca el próximo curso. Desde este lunes, 27 de julio, y hasta el jueves puede matricularse el alumnado de Bachillerato que aprobó la Evaluación para el Acceso a la Universidad en la convocatoria ordinaria, así como el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior, mayores de 25 y 45 años y personas con experiencia laboral y titulados.

Según ha explicado a Europa Press el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV/EHU, Jon Barrutia, este año el periodo de matrícula se ha alargado debido a "las medidas organizativas diferentes" que se han establecido debido a la pandemia de coronavirus.

En palabras del decano, este año "la imagen es que no hay colas" y, en caso de que se formen "en algún momento, se intenta que no haya acumulación, que no sea grande".

Los administrativos encargados de tramitar estas matrículas se han organizado en "mesas bien separadas, manteniendo la distancia y con sus mamparas correspondientes" para evitar posibles contagios.

Los futuros alumnos, ha detallado, les llegan a la Secretaría del campus de Sarriko organizados "en tandas de media hora" y, al igual que "el conjunto de los ciudadanos", deben acudir de manera obligatoria con la mascarilla puesta. Además, es necesario ir con "cada uno con su bolígrafo" y respetar en todo momento la distancia interpersonal.

En caso de presentar algún síntoma de enfermedad, los estudiantes deben enviar en su lugar a otra persona con toda la documentación para presentar la matrícula.

Según ha indicado Barrutia, en esta primera jornada "todo transcurre con normalidad". Una vez concluido este primer periodo de matrícula, el 5 de agosto podrán matricularse en la UPV/EHU las personas convocadas en el segundo llamamiento y el 6 de agosto lo harán las del tercer llamamiento, en los que se asignan las plazas que quedan libres. En septiembre, tendrán lugar otros tres llamamientos.

En las facultades y escuelas de la Universidad del País Vasco se ofrecen para el próximo curso un total de 8.448 plazas, a las que hay que sumar las de los tres grados (un total de 230 plazas) impartidos por los tres centros adscritos a la UPV/EHU: Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, Escuela Universitaria Cámara de Comercio de Bilbao y Escuela Universitaria de Ingeniería Dual de IMH.