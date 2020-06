Salud pide responsabilidad a los jóvenes tras sumar la mitad de los nuevos casos de coronavirus

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Nekane Murga, informó el sábado de seis nuevos casos positivos de coronavirus, tres menos que el día anterior. Además, la mitad de los nuevos positivos son casos que se registraron en Araba y el resto en Gipuzkoa, por lo tanto el territorio vizcaino no cuenta con nuevos infectados. Se está estudiando si uno de los casos guipuzcoanos guarda relación con el foco surgido en Orio.

Además, Murga aludió al aumento de los casos detectados entre menores de 20 años; sin embargo, precisó que las cifras no se pueden "comparar claramente" ya que antes "a las personas sin síntomas o a contactos estrechos no se les realizaba la prueba". Es por ello que indicó que "muchas" de las personas jóvenes a las que ahora se les hace la PCR "están asintomáticas y les realizamos la prueba por convivir con algún positivo que hemos detectado". Aun así, admitió que "es cierto que el número de positivos ha aumentado" y, de hecho, de los seis nuevos casos detectados en la última jornada, tres son menores de 20 años. En la misma línea, Murga explicó que, entre los casos que se detectan entre los jóvenes, "la mayoría de ellos son por contactos familiares y dentro del domicilio", incluso en las reuniones familiares que "no eran nada excepcional, sino una celebración familiar que, en ocasiones, no se han visto durante semanas" y en la que se ha producido "esa falta de sensación de riesgo y ha habido contagios".

Aún y todo, advirtió sobre los contagios en el ámbito social ya que "aunque de momento no tenemos, el riesgo sigue existiendo". De hecho, admitió que le "preocupa mucho" las aglomeraciones que se puedan producir en fiestas durante el verano. "Hemos visto lo que ha ocurrido en fiestas que han sido tanto al aire libre, como en sitios cerrados. Aunque sea al aire libre, hay espacios comunes, zonas por las que las personas pasan y existe esa proximidad. Por tanto, en Euskadi también tenemos ese riesgo viendo lo que ha ocurrido en otros sitios", insistió la consejera. Precisamente, Murga alertó que "una transmisión no controlada entre muchas personas hace muy difícil el control de un foco". De este modo, recordó que hasta ahora, los principales focos en Euskadi han sido en "círculos cerrados donde era fácil que la red de rastreo pudiera cortar rápidamente la transmisión, pero si un contagio se diera en una fiesta en la que interactuan personas que después no podemos localizar y que muchas de ellas serían asintomáticas, pondría en peligro al conjunto de un municipio, de un área o del conjunto del territorio histórico", alertó. Es por ello que solicitó "responsabilidad" porque, tal y como remarcó la responsable del departamento de Salud del Gobierno vasco, "nos jugamos la salud de nuestras personas próximas y mucho más".

Importancia de adoptar medidas

Por otro lado, la consejera recordó la importancia de adoptar medidas de seguridad en caso de necesitar asistencia en un centro de salud de la red de Atención Primaria para evitar riesgos de transmisión entre pacientes y profesionales sanitarios. Es por ello que recordó que, antes de acudir de manera presencial al centro de salud es imprescindible llamar ya que únicamente se puede acudir con cita previa y siempre que sea posible, se debe acudir solo. Además, en todo momento es preciso utilizar la mascarilla y mantener la distancia de dos metros. El uso de guantes no está recomendado y se facilitará el alcohol-gel para el lavado de manos en la entrada del centro de salud. Del mismo modo, tal y como especificó Murga durante su comparecencia, en las visitas domiciliarias a los pacientes, sigue siendo necesario el uso de la mascarilla. Además, la consejera solicitó que cuando se tenga cita presencial programada y se noten síntomas compatibles con covid-19 (como tos, fiebre, o dificultades para respirar) los pacientes se pongan de nuevo en contacto telefónico con el centro de salud para que sea valorado. En la misma línea, indicó que para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales, los centros de salud se han reestructurado de forma que tienen "circuitos diferenciados para pacientes de covid-19 y pacientes no covid-19", a los que, además, se atiende en franjas horarias diferentes.

Bizkaia sin nuevos positivos



Euskadi registró el viernes seis positivos en coronavirus en pruebas PCR. Además, se produjo el fallecimiento de dos pacientes que han tenido una PCR positiva en los últimos 60 días, según los datos aportados por la consejera. En el caso de los focos en Bizkaia y Araba, no se han detectado contagios "ni relacionados con la residencia, ni con Basurto ni con Txagorritxu", por lo que están "prácticamente cerrados", explicó Murga, que añadió, en este sentido, que "la situación de los focos está controlada". Sumando los 13.725 contagios confirmados mediante pruebas PCR desde el inicio de la pandemia y los 7.192 detectados mediante test serológicos, el total de casos en Euskadi alcanza los 20.917.