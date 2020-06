Los usuarios de residencias suponen el 31% de los fallecidos en Bizkaia

Bilbao – Los usuarios de las residencias representan el 32% del total de fallecidos en el territorio como consecuencia del covid-19, una cifra que el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, comparó con la de otros países europeos como Alemania (37,7%), Austria (43,1%), Bélgica, Suecia, Francia o Dinamarca; en el Estado español, la media se eleva hasta el 71,9%.



El responsable foral defendió la solvencia de la gestión de esos centros durante la pandemia, "mejor que en los países más avanzados", y también señaló que la mortalidad entre los residentes ha sido del 15%, mientras que en la sociedad en general, entre los mayores de 65 años, ha alcanzado el 17% en la CAV. "No estamos conformes, porque una sola muerte hubiera sido ya mucho, pero nuestro sistema ha sido solvente. En las residencias no ha pasado nada que no haya pasado en la sociedad", consideró Murillo.

Tanto EH Bildu como Elkarrekin Bizkaia solicitaron ayer la comparecencia del diputado de Acción Social en el pleno de control celebrado en la Casa de Juntas de Gernika, para valorar cómo han abordado las residencias del territorio la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Hasta el pasado lunes, 290 personas han fallecido en estos centros como consecuencia del covid-19 –y otras 32 con sospecha– dentro de los 904 decesos registrados en todo el territorio. "La solvencia de nuestro sistema ha quedado clara; ha funcionado mejor que en los países más avanzados", valoró. No obstante, reconoció que "no nos conformamos" y recordó que Bizkaia toma parte en un proyecto europeo sobre los cuidados de larga duración, cuyas primeras conclusiones se conocerán a finales de año. Si bien consideró que de esta pandemia se deben extraer "algunas enseñanzas" sobre el modelo residencial, estas deben "circunscribirse a un escenario de pandemia, de la capacidad de los centros de responder a una situación extraordinaria que no va a producirse todos los años", por lo que abogó por una reflexión "con más perspectiva", no solo en torno a estos centros sino sobre todos los cuidados de larga duración.

Dos años de trabajos

Liderados por Sarah Harper, de la Universidad de Oxford, seis expertos europeos trabajan en la plataforma Age Platform Europe –integrada por organizaciones que trabajan en favor de los derechos de las personas mayores– desde el pasado 6 de mayo para diseñar un nuevo modelo de cuidados de larga duración para las personas mayores. Ese análisis, cuyo trabajo se prolongará durante dos años, debe incluir no solo los cuidados en residencias, sino también "de los centros de día, en el hogar de forma formal o informal, remota o presencial...", apostó Murillo. "Es el momento de hacer una reflexión sobre los cuidados de larga duración: qué cuidados queremos dar, dónde se deben dar, quién los debe dar, qué papel juega el destinatario...".

Para la portavoz de EH Bildu, Bea Ilardia, "el primer debate" en este ámbito "debe hacerse en el territorio, con los mayores, sus familias, los cuidadores...". En su opinión, la crisis del coronavirus ha puesto sobre la mesa la necesidad de un debate "profundo y sereno" sobre el sistema residencial, "que debe poner en el centro a la persona y no el beneficio empresarial, y con personal suficiente y con formación adecuada". El apoderado de Elkarrekin Bizkaia Héctor Fernández mostró su "preocupación" sobre las residencias "que dependen de fondos de inversión porque, donde manda el ánimo de lucro, no mandan los cuidados".

960 visitas al díA: Gaztelugatxe abre el 1 de julio

Turismo. Las visitas a Gaztelugatxe se retomarán el próximo 1 de julio, con una limitación de 960 personas al día y un recorrido de sentido único, con entrada por Urizarreta y salida por Ermu, para garantizar las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. La Diputación activará este mismo sábado la página web para reservar los tiques gratuitos pero imprescindibles para realizar la visita al biotopo, en intervalos de 15 y40 minutos entre las 10.00 y las 18.30 horas. Las visitas se podrán hacer con una audioguía explicativa de su historia, patrimonio natural y tradiciones.

Parking. La Diputación anunció ayer además que desecha definitivamente la construcción del nuevo aparcamiento previsto en la zona de Urizarreta, al entender que no será necesario teniendo en cuenta las nuevas limitaciones en las visitas y el impuso a la utilización del transporte público.