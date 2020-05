Los bares rockeros de Bilbao se han unido en la asociación Abrir

Siete bares rockeros del Casco Viejo de Bilbao crean la asociación Abrir para dinamizar este tipo de locales

lA del 14 de marzo fue la última noche en la que los siete bares rockeros existentes en el Casco Viejo de Bilbao levantaron la persiana. La pandemia ha hecho que estos locales lleven dos meses y medio cerrados a cal y canto y que sus propietarios no sepan cuándo podrán volver a abrir y, con ello, que grupos emblemáticos en sus altavoces vuelvan a resonar los grandes temas de esos grupos míticos del rock que han marcado una época. Pese al cierre forzoso, los propietarios de los siete locales no se han quedado de brazos cruzados, ya que en este tiempo han dado forma a la Asociación de Bares Rockeros Intentando Resurgir, Abrir.

Con la puesta en marcha de este proyecto conjunto, los bares Las Ruedas, Zerua, Skull, Elmetal, La Espuela, Gure Txoko y La Revenge pretenden revitalizar el ambiente rockero en la capital vizcaina y, más concretamente, en el Casco Viejo del botxo. La iniciativa de crear la asociación surgió a través de Unai, un cliente que, en mitad del confinamiento, aportó esta idea que gustó a los propietarios de los locales. "Nuestro propósito es que se revitalice el circuito de bares heavys aquí en Bilbao", asegura Unai Blanco, propietario del Skulls. Con esa idea, empezaron a trabajar, a poner ideas sobre la mesa en pleno confinamiento. "La primera reunión la hicimos a través de una videollamada, y el resto de reuniones se han hecho ya en la fase 0 o la 1. Ha sido una forma peculiar de empezar las reuniones, la verdad", indica Gontzal Etxebarria, responsable de Las Ruedas, quien lleva 27 años al pie del cañón, poniendo tintes rockeros y heavys a la noche bilbaina. Las condiciones en las que ha dado los primeros pasos esta asociación han sido especiales por la situación en la que se encuentra la sociedad y por desarrollarse con los locales cerrados. "Llevamos cuatro reuniones y esta es la primera presencial a la que he podido venir", reconoce Txarli de Gumuzio, responsable de La Revenge, quien, al no residir en Bilbao, no se pudo reunir con sus compañeros hasta que se levantó la limitación de poder moverse por todo el territorio histórico.

Estos siete hosteleros creen que la unión hace la fuerza y ese es uno de los objetivos que persigue Abrir. Ser más fuertes y tener una sola voz a la hora de dirigirse a las instituciones, de negociar con proveedores... "Creemos que juntos somos más fuertes y que podemos hacer muchas cosas en común", indica Reki de La Espuela. Con un mundo confinado o con las relaciones sociales muy limitadas, las redes sociales han sido la ventana ideal para darse a conocer. Abrir se dio a conocer a través de Facebook y la respuesta ha sorprendido a los impulsores de esta asociación. "La respuesta ha sido impresionante, alucinante. Ha habido hasta quienes nos han ofrecido dinero y no era esa nuestra intención. Nuestro propósito es sortear entre nuestros fieles abonos para festivales, entradas para conciertos... Queremos agradecerles su fidelidad", indica Balas, de Elmetal. Ahora, están en plena lluvia de ideas para que, cuando puedan volver, hacerlo con garantías y unidos. Entre todos los gestos solidarios que han recibido estos hosteleros, les ha llegado especialmente el de Carlos Romero, responsable del Nave 9 que ha cedido a esta asociación la recaudación de dos días de la terraza de su local. "Estamos agradecidísimos, no tenemos palabras", reconocen los integrantes de Abrir.

volver a abrir



Si para un negocio es gravísimo estar cerrado dos meses y medio, la incertidumbre es un elemento más de la situación que está viviendo la hostelería. "No sabemos cuándo vamos a abrir ni en qué condiciones. En cuanto podamos abrir, lo haremos, pero estamos seguros de que la demanda va a superar el aforo reducido que tengamos", reconoce Unai Blanco. No saben cuándo volverá la actividad y, con ello, la música a estos bares, pero lo que sí tienen claros es que de esta grave situación saldrán todos juntos. "Los rockeros somos una gran familia y esto lo tenemos que sacar adelante entre todos", aseguran los siete integrantes de Abrir, a los que ha unido su pasión por el rock y su trabajo tras la barra.