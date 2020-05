Los hoteles de Bilbao se resisten a abrir para atender a pocos clientes

La entrada en la fase 1 en la capital bizkaina permitía la apertura de los hoteles en Bilbao. De los 27 que conforman la Asociación de Hoteles Destino Bilbao únicamente abrió sus puertas el Hotel Ercilla, con los servicios muy limitados manteniendo en todo momento las medidas de seguridad. En esta desescalada, el hotel ha abierto sus puertas solamente para ofrecer alojamiento mientras las zonas comunes están cerradas. El lunes abrió con 23 habitaciones, el martes con 40, el jueves con 18 y el sábado con 10. "Los datos son escalofriantes", se sincera Álvaro Díaz Munio, presidente de la Asociación Destino Bilbao.

Desde la plataforma han diseñado un plan de contingencia de necesidades de alojamiento para que se pueda garantizar una recuperación hacia la nueva normalidad y el único escenario que contemplan es el de una desescalada segura. "Lo que buscábamos es dar servicio y cobertura a esos clientes que en estos momentos pueden llegar a Bilbao a pesar de las limitaciones que tenemos de movilidad entre provincias", explica.

En la misma línea, consideraron que el Hotel Ercilla "cumplía de sobra" para cubrir la demanda que iba a existir. "Los clientes que vienen son puntuales en estas circunstancias, como aquellos que realizan necesidades muy concretas como, por ejemplo, el trabajador que tiene que venir a arreglar alguna maquina de hospital", indica. "Abrir todos los hoteles sería un gran error por todo lo que se está demostrando", explica.

En la misma línea, tal y como indican desde la Asociación Destino Bilbao, las aperturas de los hoteles no serían totales "y seguirían la máxima fundamental de preservar la seguridad de los empleados y clientes". Así, recalcan que "estas aperturas no tienen el lógico y natural ánimo de lucro empresarial, sino que buscan dar respuesta a la necesidad de alojamiento de cada momento, y en nuestra firme creencia del presente y futuro de nuestro".

14 días de cuarentena



Sin embargo, en palabras de Díaz "suponiendo que vayamos avanzando en estas fases y que se vayan abriendo esas fronteras entre provincias, la masa vendrá muy limitada y habrá una competencia brutal entre las diferentes ciudades y territorios porque todo el mundo nos tendremos que dirigir al mismo perfil de clientes", expresa. Y añade: "Todos nos vamos a pelear para que vengan de Madrid, Barcelona o Murcia".

En palabras de Díaz, considera que a pesar de que se de vía libre para viajar, "no significa que todo el mundo se vaya a poner a viajar y venir a conocer Bilbao" sobre todo porque cree que "las fronteras seguirán cerradas y si además hay que guardar 14 días de cuarentena.... cada vez se complica más", lamenta. Y añade: "Yo no me imagino a un turista que tenga planeado en venir a conocer Euskadi y que gaste 14 de sus días en estar metido en una cápsula". Y, además, tal y como indica, "el movimiento también estará limitado por el miedo y los problemas económicos".

Es por ello que mira hacia el futuro con incertidumbre, pero al mismo tiempo tiene la esperanza de que la agenda de Bilbao del año que viene esté llena. "La clave estará en ver cómo transcurren los últimos meses del año porque ha sido la parte del año a la que se han trasladado los eventos que no se han cancelado", recuerda.

"Esa decisión se tomó hace dos meses, cuando aún éramos optimistas pensando que por lo menos no se habían cancelado sino aplazado", incide. Sin embargo, la realidad de hoy es muy diferente. "La duda que existe es cómo se podrán realizar esos eventos, en qué circunstancias y qué medidas se tomarán. Se está alargando tanto que nos tememos que muchos de esos eventos tampoco se puedan realizar", lamenta.

Son conscientes que lo que queda de año "será un horror" pero se agarran a la esperanza. "Tendremos que pensar en que muchos de esos eventos no se celebrarán y que el año que viene el calendario estará cargando de eventos, aunque la incertidumbre sigue presente porque podemos pensar que se celebrarán pero también cabe la posibilidad de que no sea así".

Reapertura del NYX Bilbao. Desde Leonardo Hotels explican que el primer hotel de esta cadena internacional que se reabrirá en la capital vizcaina será el NYX Hotel Bilbao, ubicado en pleno centro de la capital bilbaina. La reapertura será a partir de mañana, con el inicio de la fase 2.

Apuesta por el turismo. Entre las medidas adicionales que adoptará este hotel –que con su reapertura apuesta por el turismo en Bilbao– está la desinfección y limpieza reforzada de todas su habitaciones y zonas comunes.