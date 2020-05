Detectan en la red oscura una oferta fraudulenta de vacuna contra el coronavirus

El Ministerio del Interior ha alertado de la detección de un sitio web en la zona oscura de internet (darknet) donde podría estar gestándose la venta fraudulenta de una supuesta vacuna frente a la COVID-19, cuyas dosis se venderían a 0,01239 bitcoins, unos 110 euros, si bien no consta que se haya hecho ninguna transacción.



Según informa Interior en un comunicado, se trata de un portal llamado Coronavirus Vaccine ubicado en una red independiente de Internet que no está indexada por los navegadores convencionales y a la que solo se puede acceder mediante un software específico para la conexión y navegación, en este caso el navegador TOR.



Las comprobaciones de los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética confirman, según Interior, que de momento este portal no ha realizado transacción alguna.



Desde la declaración de la pandemia, los expertos de la Oficina de Coordinación Cibernética han detectado un sensible incremento de actividad presuntamente delictiva relacionada con la alerta sanitaria, principalmente en dicha zona oscura de la red a la que se accede únicamente mediante ese software específico.





La Oficina de Coordinación Cibernética detecta en la red oscura una oferta fraudulenta de una supuesta vacuna contra el #Covid_19 ????



▶? Cada dosis se ofertaba al precio de unos 110 euros



Más info https://t.co/7ZZ49FPcQd pic.twitter.com/GR5SoBOc3E — Ministerio del Interior (@interiorgob) May 20, 2020

El comercio derelacionados con el virus ha sido, explica Interior, el principal objeto de esas presuntas actividades ilícitas.En su comunicado, el Ministerio cita varios sitios que comerciaban presuntamente con material sanitario, como Agartha Underground Oasis o The Coronavirus Epidemic, este último centrado en las mascarillas de uso profesional. En ambos casos, el material ofertado "había eludido todas las medidas oficiales de control y homologación para verificar su seguridad y eficacia".También se han detectadotanto en la red oscura como en la capa de Internet de acceso universal.Aquí el presunto fraude se producía porque la mayoría de las veces los vendedores no enviaban los productos al recibir el pago o bien porque proveían de fármacos que en nada ayudan a combatir el virus o incluso llegaban a ser, prosigue Interior.El Ministerio informa de que el hallazgo se ha producido gracias a la constante labor de monitorización y vigilancia digital de la zona oscura de Internet en el marco del dispositivo extraordinario de ciberseguridad DEC COVID-19 que centra sus acciones en la protección de los servicios esenciales sanitarios.La Oficina de Coordinación Cibernética del Ministerio del Interior mantiene abiertas distintas líneas de trabajo para detectar en la darknet actividades ilícitas relacionadas con la crisis sanitaria y remitir las pesquisas a las unidades investigadoras de la Policía Nacional y la Guardia Civil.