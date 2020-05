El Estado registra 95 muertos más con Covid-19, 40 de ellos en Cataluña

Los muertos con coronavirus vuelven a subir en el Estado. En las últimas 24 horas han sido 95, la cifra sigue por cuarto día consecutivo por debajo del centenar, con lo que ya son 27.888, mientras que los contagios detectados ascienden a 416, por PCR, lo que sitúa el total en 232.555 desde el inicio de la pandemia, según los datos del Ministerio de Sanidad.







Madrid ha reducido a casi la mitad la cifra de defunciones con otras 18, pero han subido los contagios nuevos a 102 frente a los 92 de ayer. El global de esta comunidad contabiliza 217 casos más que la víspera porque cada día actualiza su serie histórica.



Por detrás está Cataluña, con 63 infecciones, aunque en su caso las víctimas mortales se elevan a 40. Del resto de fallecimientos notificados, cuatro se han producido en Andalucía, uno en Asturias, dos en Baleares, uno en Cantabria, 13 en Castilla-La Mancha, dos en Comunidad Valenciana, 18 en Madrid, tres en Murcia, diez en Euskadi y uno en La Rioja.



Andalucía ha añadido 13 nuevos positivos, Aragón 31, Asturias 1, Baleares 13, Canarias 6, Cantabria 4, Castilla-La Mancha 62, Castilla y León 37, Cataluña 63, Ceuta dos, Comunidad Valenciana 22, Extremadura 2, Galicia 9, Madrid 112, Melilla ninguno, Murcia dos, Navarra cinco, Euskadi 26 y La Rioja seis.





?? Datos actualizados de #COVID19



???? Situación actual en España: https://t.co/skv9oHroYj



?? Puedes encontrar información más amplia y explicación técnica de los datos por CCAA en este enlace: https://t.co/SLJFcLcUFk#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/0mN9Biwb0s — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 20, 2020

"Son datos coherentes y muy concordantes"

Simón informa del nuevo aumento de muertes diarias. Vídeo: EP

Por otra parte,en las últimas 24 horas (11.445 en total), mientras que 193 han requerido de ingreso hospitalario (124.616 en total). Sanidad no ha informado del número de pacientes recuperados de la enfermedad.El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado que el incremento de casos está "por encima" del observado ayer pero que, en cualquier caso, se encuentra. "La evolución muy favorable en todo casos.con lo que hemos observado en días previos", ha apuntado.Simón ha reconocido que el ritmo de descenso de contagios en la epidemia no es tan pronunciado como el de semanas anteriores, pero ha puntualizado que"Estamos avanzado mucho más rápido que Italia, que inició la epidemia al menos una semana antes que nosotros", ha reivindicado.El epidemiólogo ha afirmado que la evolución de la epidemia "no ha seguido un ritmo tan rápido como habíamos observado antes". "Una razón es que, lo que nos hace mucho más exhaustivos. A pesar de buscar muchos más casos y hacer más PCR, esta. Esto quiere decir que la transmisión en realidad es probablemente algo menor de lo que se pensaba", ha explicado como una posible razón de esta ralentización.