"Los abuelos y los colegios no pueden cargar ahora con el peso de la conciliación"

"Este NO es país para madres ni para familias, que no hemos sido prioridad nunca y ahora en esta crisis menos. Se nos carga con la responsabilidad sin ofrecernos ninguna solución. Los abuelos y las abuelas, los colegios y las escuelas infantiles ahora no pueden cargar con el peso de la conciliación inexistente en este país. Entonces, ¿ahora qué hacemos?".

Así se explica Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, en la redes sociales la situación de muchas familias mientras hace un llamamiento a la acción. Han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma change.org a través de la que exigen al Gobierno español medidas urgentes para que las familias puedan conciliar.

Teletrabajo por imperativo legal (como medida correctora temporal, dada la actual situación de emergencia), facilitar la adaptación de jornada y la reducción de la misma sin pérdida salarial y una ayuda retributiva para la contratación de personal para aquellas familias en las que todos los progenitores o tutores legales tienen que trabajar fuera del hogar.