Los hoteles acusan el "hundimiento" del sector por las cancelaciones de las reservas

Bilbao – El sector turístico de la villa alerta de la situación catastrófica que está viviendo debido a las cancelaciones de las reservas que se están sucediendo desde principios de marzo. Algunos hoteles incluso se plantean el cierre temporal de sus establecimientos para poder paliar la reducción drástica de una actividad que solo está generando pérdidas ante la falta de visitantes. Ayer se celebró una reunión de la asociación Destino Bilbao, que engloba a los alojamientos más importantes de la villa, para dar cuenta de la situación de "hundimiento" del negocio. Desde la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) solicitan "medidas urgentes" e "inmediatas" para mitigar la sangría de cancelaciones, también en los restaurantes.

"El negocio no se sostiene", aseguró ayer Ander Elortegi, director del Hotel Tayko. "Normalmente en estas fechas, en las que el cliente extranjero aprovecha para hacer las reservas de verano, empezamos a hacer un registro de cuántas reservas se crean a nivel económico cada día", señaló. Según relató, lo habitual es que se generen entre 10.000 y 15.000 euros diarios, pero desde el día 1 de marzo ese balance de cuentas se ha situado a cero. Ello significa que el número de reservas que se realizaban y se cancelaban era el mismo. El cenit fue el miércoles: "Entraron 2.100 euros y nos cancelaron 19.000, es el equivalente a vaciar el hotel durante tres días". "Nosotros estamos mal, pero hay otros en una situación aún más dramática. Hay días en los que tenemos ocupadas cuatro o cinco habitaciones de 53, eso es un 10%", indicó.

Según explicó Elortegi, los planes de negocio que están realizando a corto plazo apenas sirven debido a que caducan de forma constante por lo cambiante que es la situación. "Esto evoluciona tan rápido que al final nos estamos planteando cerrar el hotel", anunció el director de Tayko, que alberga el único establecimiento de Martín Berasategui en la ciudad. "Si se cerrara el hotel perderíamos dinero, pero sería de manera controlada. Sabemos que con esta medida tendríamos un margen para poder volver en dos o tres meses, aunque no sería lo mismo", vaticinó. El argumento que empleó es que la situación que se está viviendo actualmente en el Estado español es la misma que la de Italia hace dos semanas. "Pero dentro de un mes puede que los que estén mal sean Estados Unidos y Reino Unido, de donde procede nuestros clientes. Uno nunca sabe cuándo va a terminar esto", apuntó.

"Impacto monumental" La misma desazón reveló Roberto Delgado, director del Hotel Puerta de Bilbao, que consta de 203 habitaciones. "El impacto es monumental. Se mide pero en realidad es incalculable. Las cancelaciones se traducen en decenas de miles de euros y en un volumen muy grande de noches", aseveró. Según evidenció, las cancelaciones comenzaron a principios de la semana pasada. "En un solo día registramos 50.000 euros en cancelaciones. Aunque llevamos semanas en las que en lugar de un crecimiento sostenido de reservas tenemos un decrecimiento", alertó Delgado, quien indicó que las anulaciones se están produciendo para los meses de marzo, abril, mayo y junio. Solo las cifras de abril son muy significativas: "Ahora mismo tenemos un 15% de reservas cuando lo normal sería tener entre un 50 y un 60% y cerrar el mes en porcentajes aún mejores. El único espejo en el que mirarnos son China e Italia, prevemos que la cosa irá a peor y haya más cancelaciones".

En palabras de Delgado, otro de los indicadores en los que se fijan son los eventos, que se están cancelando continuamente. "Es un síntoma de que esto no viene para un corto espacio de tiempo", reflexionó. De hecho, a última hora de la tarde de ayer se conoció que la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, que en la última edición atrajo a más de 42.000 personas y estaba prevista que se celebrara una nueva en mayo, se ha pospuesto a noviembre. Según el director del Hotel Puerta de Bilbao, las decisiones las toman día a día aunque ahora están absorbidos por la gestión de las cancelaciones y los cambios de fecha. "Esto hecha por tierra todo el trabajo, porque las habitaciones que no se venden no son un producto manufacturado que se puede vender más adelante. Se genera un vacío que no se recupera", expuso.

"No hay quien aguante esta situación con los establecimientos abiertos y los costes laborales al 100% si no hay facturación", indicó por su parte, Héctor Sánchez, gerente de la AHB, quien evidenció ayer que en el caso de los hoteles viven de los turistas o los viajeros de negocios, a diferencia de lo que ocurre con los bares o restaurantes, que la gran mayoría se nutre de la clientela local. A pesar de ello, indicó que el miedo y el temor ya se ha instalado en los negocios. "La facturación se está resistiendo, no están cerrados pero todos miran de reojo lo que ha ocurrido en Italia. En una situación extrema tienen que tener opciones para tomar medidas en el ámbito laboral que no supongan un coste para las empresas", consideró. En ese sentido, expuso que la incertidumbre hace que sea "muy difícil" tomar decisiones empresariales. "Todo apunta a que la dirección no va a ser buena", pronosticó.

Por ello, pidió que "las administraciones tomen medidas de manera urgente. Está muy bien que se destine equis dinero al sector, pero lo que hace falta es que sea ya". En esa línea aludió a medidas que vayan desde el ámbito laboral a la flexibilización de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, a medidas de alivio de tesorería como aplazamientos en el pago de impuestos o cotizaciones. "Incluso habría que ver si los establecimientos pueden pagar los arrendamientos en una situación de un teórico cierre de bares y restaurantes", añadió el gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, desde donde han promovido una ayuda destinada a que los negocios del sector puedan cubrir los pintxos con vitrinas por motivos de higiene.

Algunas cifras

Hotel Tayko. Durante estas fechas el hotel suele generar reservas por valor de entre 10.000 y 15.000 euros al día. A partir del 1 de marzo el balance está a cero porque se generan el mismo número de reservas que de cancelaciones. El pico de mayor cancelación se situó el miércoles al alcanzar los 19.000 euros. Hay días en los que tienen ocupadas cuatro o cinco habitaciones de 53.

Hotel Puerta de Bilbao. Tomando el mes de abril como ejemplo, si lo normal sería que la ocupación estuviera entre el 50 y 60%, actualmente está en el 15%. El pico de cancelaciones fue de 50.000 euros en un solo día.

Asociación de Hostelería de Bizkaia. Desde la directiva de la asociación indican que la situación en los hoteles de la villa en cuanto a la disminución de ventas con respecto al mismo periodos del año pasado es del 50%.

"Esto evoluciona tan rápido que al final nos estamos planteando cerrar el hotel" Ander Elortegi Director del Hotel Tayko

"Las cancelaciones se traducen en decenas de miles de euros y en un gran volumen de noches" Roberto Delgado Director del Hotel Puerta Bilbao