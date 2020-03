Euskadi mantiene ingresados a 147 de los 346 contagiados por covid-19

Gasteiz – Euskadi registró ayer 85 nuevos casos de coronavirus, más de la mitad, 58, en Araba, y ya son 346 los positivos. Según los datos aportados ayer, hay 147 contagiados hospitalizados. La cifra de muertos aumentó en tres con respecto al miércoles: dos en Araba y una en Gipuzkoa. No obstante, ayer se confirmó que una de las personas fallecidas en Bizkaia contabilizada inicialmente como positivo, no estaba infectada, por lo que la cifra de fallecimientos por coronavirus en Euskadi es de once, todos ellos mayores y con patologías previas.

De los nuevos infectados, veinte están en Bizkaia, donde la cifra total de personas contagiadas es de 71, por 259 en Araba y 16 en Gipuzkoa. De lo 71 positivos en Bizkaia, 38 se encuentran hospitalizados.

Asimismo, tal y como describió la consejera de Salud, Nekane Murga, Gasteiz sigue siendo la ciudad vasca donde se concentra el principal foco del coronavirus. Otro dato facilitado por Murga es que el número de pruebas con resultado negativo, es decir, personas no contagiadas, asciende a 1.580.