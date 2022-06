El PNV denuncia pintadas prorrusas en el batzoki de Loiu

Bizkaia volvió a a amanecer ayer jueves con pintadas prorrusas, tal y como ha venido ocurriendo desde la invasión de Ucrania, cuando grupúsculos desconocidos comenzaron a realizar inscripciones con la Z de las tropas de Vladimir Putin o con la hoz y el martillo en albergues y edificios que hospedaban a refugiados ucranianos, así como en la vía pública en diversos municipios.

Ayer jueves, sin embargo, el ataque se dirigió en concreto contra un partido político, el PNV, ya que fue su sede en Loiu la que amaneció con las pintadas en favor de Putin.

Según denunciaron los jeltzales, desconocidos pintaron con spray en la persiana del batzoki de la localidad la Z del Ejército ruso y una hoz y martillo.

Algunas de estas acciones han sido reivindicadas por un colectivo que se hace llamar Antifaxistak, vinculado a la extrema izquierda.

En este ataque no hubo firma o reivindicación alguna, pero desde el PNV tienen claro que se trata de una muestra de apoyo "al horror" de la guerra en Ucrania. "EAJ-PNV Loiu muestra su condena a las pintadas aparecidas en su batzoki. Dos símbolos de apoyo al horror de la guerra con los que una minoría pretende justificar la invasión militar rusa en Ucrania", reza el comunicado de la Junta Municipal del partido en la localidad. Así, la formación expresa que "las pintadas de una minoría no borran el no mayoritario a la guerra".

A continuación, el PNV destaca su compromiso con la paz y muestra su repulsa por el ataque. "Una guerra siempre es rechazable y no justificable, y estas acciones solo buscan un protagonismo que los autores no merecen; por eso dejamos por escrito nuestra repulsa, borramos las pintadas y seguimos trabajando por los vecinos", concluye el texto.