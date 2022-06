Siete líneas para despachar la propuesta del PNV

PSOE y PP impidieron ayer martes en la Mesa del Congreso que se llegara a someter siquiera a debate la proposición de ley del PNV para poner límites a la inviolabilidad del rey. Y lo hicieron escudándose en un informe de los letrados de la Mesa que despacha el asunto en una conclusión de tan solo siete líneas, cuando es un debate complejo que suscita dudas a los propios tribunales y que lleva años coleando.

En un texto de veinte líneas en total al que ha tenido acceso este periódico, los letrados citan en un primer punto la propuesta del PNV, en el segundo mencionan que la Constitución española estipula en su artículo 56.3 que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y concluyen que la iniciativa jeltzale "es contraria a esta, al invadir la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución".

Por ello, propone "comunicar al grupo parlamentario autor de la iniciativa que no procede su admisión a trámite, en la medida en que de un examen preliminar de la misma se desprende que invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquella se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una proposición de ley". Traducido a un lenguaje más sencillo, dice que la Constitución consagra la inviolabilidad y que, para limitar su alcance, habría que reformar la propia Constitución y no hacerlo en una ley paralela. Pero no dice por qué, ni se apoya en sentencias del Constitucional o en otro tipo de legislación. Tampoco valora que la propuesta del PNV no pide derogar la inviolabilidad, sino limitar su alcance.

crítica

Esteban dijo que la propuesta del PNV solo en su exposición de motivos tiene más argumentos. Cree que La Zarzuela no tendrá futuro si sigue por este camino, y afeó al PSOE que no quiera ciertos debates por "temores o por falta de voluntad o convencimiento".