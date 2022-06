El PSOE evita enfrentarse a La Zarzuela y se niega a limitar la inviolabilidad del rey

Nadie podrá llevar a un rey español ante los tribunales, al menos en el Estado. Se ha dado un nuevo carpetazo a la discusión y, quizás, de manera definitiva. Los socialistas se han unido al PP para tumbar en la Mesa del Congreso la propuesta del PNV que pretendía poner límites a la inviolabilidad del rey, con la idea de que ese blindaje especial que impide que sea juzgado solo fuera aplicable a su actividad institucional, y no a la vida privada. Y esta vez parece la definitiva, en la medida en que la propuesta del PNV pretendía abrir un nuevo camino que no obligara a acometer una reforma constitucional imposible por las mayorías que exige, y también porque planteaba un sencillo itinerario que consistía en añadir un punto a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ni siquiera por esta vía ha logrado hacerse camino.



PSOE y PP han cerrado la puerta al debate para revisar los privilegios de la Casa Real española y han arrojado la llave al fondo de las aguas de Sanxenxo, donde el emérito Juan Carlos de Borbón disfrutó de las regatas hace unos días sin hacer propósito de enmienda por sus negocios privados.



Ambos partidos han tumbado la propuesta escudándose en un informe de los letrados del Congreso, que no era vinculante (esto significa que el PSOE tenía la última palabra y podría haber ignorado este pronunciamiento), pero que les permite presentar como una decisión técnica lo que en realidad es una decisión política. En concreto, los letrados sostienen que la proposición de ley del PNV "invade la reserva constitucional", es decir, que solo podría retocarse la inviolabilidad del rey a través de una reforma constitucional, del Título II de la Constitución española.





APELACIÓN A FELIPE VI

¿VETO DE ZARZUELA A SÁNCHEZ?

UNIDAS PODEMOS APOYA LA PROPUESTA DEL PNV

TRES ARGUMENTOS A FAVOR DEL PNV

Teniendo en cuenta que la limitación de la inviolabilidad sería más bien aplicable a Felipe VI y no al emérito porque la interpretación general es que las reformas no se pueden aplicar con carácter retroactivo si perjudican al afectado, este frenazo sistemático al debate deja muy comprometido el discurso de Felipe VI sobre la transparencia. La renuncia a su herencia o el control del Tribunal de Cuentas quedan reducidos a gestos menores. El PSOE vuelve a quedar a la cola en los debates sobre la regeneración democrática, como ha ocurrido con la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Y sobrevuela la sensación de que existe un veto de La Zarzuela, una línea roja, que impide a Sánchez avanzar en ese sentido, con el argumento de que el PP frenaría una reforma constitucional.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, dejó caer que la actual Casa Real "tiene mucho que decir, y seguramente no quiere mover nada" para añadir también que el PSOE se hace un "flaco favor". Jon Inarritu lanzó en Twitter que "el PSOE defendía retirar la inviolabilidad al rey hasta que la Casa Real le dijo que no".

De hecho, Unidas Podemos apoyó la propuesta del PNV en la Mesa del Congreso. Vox comparte el criterio de PSOE y PP pero este martes no estuvo presente en la reunión. La propuesta no ha sido admitida a trámite, pero el debate político y social sigue vivo.

El muro que han levantado los principales poderes del Estado para proteger al rey parece impenetrable. El PNV había llevado una proposición de ley posibilista, que no pretendía reformar la Constitución sino que proponía añadir un punto dos al artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El objetivo era añadir que los jueces del Supremo "también conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el rey o reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la jefatura de Estado".

Es un asunto donde hay debate jurídico y hay tres argumentos que, como mínimo, permitían conceder el beneficio de la duda al PNV: la inviolabilidad del rey se refiere a su actividad institucional y no su vida privada, durante la redacción de la Constitución española no se desarrolló este punto y por lo tanto queda abierta la posibilidad de regular este punto en una ley posterior.

Esteban cuestionó también el carácter de la decisión de los letrados. Dijo que "informe" como tal no hay, porque se supone que es algo trabajado y con varias páginas, y el presentado se limita a citar los artículos de la Constitución y a zanjar que "no se puede".