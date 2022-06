El lehendakari pone la proa hacia París con la nueva delegación y el relevo del Tour

El lehendakari regresó de su reciente viaje a Córcega con buen sabor de boca. Ha tendido puentes con sus autoridades políticas, ha explorado alianzas en defensa de las lenguas propias, y ha dado pasos para colaborar en la investigación relacionada con el hidrógeno y para realizar intercambios gastronómicos, aunque sus aliados socialistas van a recordar este desplazamiento solo por su discurso en defensa de un nuevo modelo de Estado en la Asamblea corsa, con el que tanto han polemizado estos días. Pero la agenda avanza y Lehendakaritza tiene ya la mente puesta en sus próximos pasos, que van a colocar a Euskadi en el escaparate turístico y económico.

Según las fuentes consultadas por este periódico, se trabaja en dos viajes: un desplazamiento a finales de este año al Estado francés para abrir la delegación de París, y otro a finales del año que viene a Japón, un viaje que, como adelantó este periódico antes del estallido de la pandemia, tendría que haberse producido en 2019 y tuvo que aplazarse por el coronavirus. Al margen de estos desplazamientos, matizan que es habitual que surjan otros viajes cortos.

En el caso del Estado francés, además, se va a producir una especie de conjunción planetaria con dos hitos que se espera que multipliquen el interés en Euskadi y sean un revulsivo para la marca Basque Country. En el mejor de los escenarios, incluso, podrían coincidir en el mismo día. La mirada de Lehendakaritza está puesta en esta oportunidad que se abre en los próximos meses al otro lado de la muga. En concreto, el 1 de julio de 2023 está previsto que el Tour salga desde Bilbao, y habrá dos etapas que discurran por la comunidad autónoma y una tercera que conecte con Iparralde. Es habitual que, antes de que comience el evento deportivo, se realice un acto de presentación y entrega del testigo. ¿Qué relación guarda con el viaje de Urkullu? El Gobierno vasco cree que el acto en París para presentar la carrera ciclista podría coincidir con el viaje del lehendakari para abrir la delegación del Ejecutivo.

Es algo que no está en su mano porque la agenda del Tour depende de sus organizadores y no hay diplomacia que valga, aunque no sería descabellado que coincidieran ambas fechas, en la medida en que este evento deportivo se ha presentado en octubre los últimos años.

EXPORTACIONES Y LAZOS POLÍTICOS

Pero, coincidan o no ambos actos, Euskadi va a acoger varias etapas de la carrera en el 120 aniversario del Tour, lo que ya de por sí contribuye a amplificar el interés en el territorio. Esta salida va a poner a la comunidad autónoma en el escaparate y va a permitir proyectar el atractivo de sus paisajes. En ese contexto, contar con una delegación del Gobierno vasco en París supone que Euskadi tenga una ventanilla para contribuir a las relaciones políticas, la atención a la diáspora vasca y la implantación de empresas. Francia lidera la lista de países que reciben exportaciones vascas (según el Eustat de marzo de 2022), y los intercambios políticos son también muy intensos con la mancomunidad de Iparralde, o dentro de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Nafarroa y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.

En cuanto a la ubicación, las fuentes consultadas aseguran que no está decidida aunque se puso sobre la mesa la Rue Singer. Lo que sí está claro es que no será el edificio Cervantes ubicado en la Avenida Marceau, que el Estado español no va a ceder y que en 1937 fue adquirido por el PNV para albergar la sede del Gobierno vasco en el exilio. El lehendakari Aguirre tuvo que mudarse por una ley franquista, y desde 1991 ese edificio ha sido la sede del Instituto Cervantes. Los jeltzales han mantenido un tira y afloja intenso con el Gobierno español durante años, pero Madrid no ha cedido y, en cualquier caso, las fuentes consultadas aseguran que este asunto es ya una negociación a nivel de partido y que el edificio era propiedad de los jeltzales y no del Gobierno vasco.

El edificio de 1937 está ocupado ahora por el Instituto Cervantes. La fotografía es de Sabino Arana Fundazioa



CUATRO DELEGACIONES EN EUROPA

Dentro de la Estrategia Euskadi Basque Country 2025, la secretaría de Acción Exterior que dirige Marian Elorza tiene pensado abrir cuatro delegaciones más en Europa, entre las cuales figuran la de París y, con toda probabilidad, Reino Unido, Alemania e Italia. En paralelo, se anunció la apertura de dos nueva sedes Basque Trade and Investment, de carácter empresarial, en Japón y Corea del Sur.

EL VIAJE A JAPÓN

En cuanto al viaje a Japón, el lehendakari mantuvo reuniones en 2019 con las autoridades de Mie y Fukushima, y el interés mutuo fue evidente. Resultó ser una buenísima noticia para el Gobierno vasco, teniendo en cuenta que no es sencillo entrar en el mercado japonés y que el país es un referente tecnológico y económico a nivel mundial. En octubre de 2018 ya se había inaugurado la primera planta de Gestamp, del sector del automóvil, en Mie.

El intercambio se iba a redoblar aprovechando los Juegos Olímpicos de Tokio, pero la pandemia echó por tierra todas las previsiones. El objetivo era estrechar el intercambio sobre la industria del automóvil, la gastronomía, las rutas de peregrinación del patrimonio mundial, y la maquinaria. En el caso de Fukushima, la idea era compartir información sobre energías renovables.

El Gobierno vasco ya cuenta con delegaciones en Madrid, Bruselas, Estados Unidos, México; Chile, Perú y Colombia; y Argentina-Mercosur.