El PP insta a Urkullu a bajar impuestos y a un plan de choque con los remanentes

El desembarco de Alberto Núñez Feijóo en Génova no ha supuesto todavía un giro radical en el discurso del PP de la CAV. Al menos en su relación con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que ayer lunes abrió con Carlos Iturgaiz su ronda de contactos con los partidos del Parlamento Vasco para abordar las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania, los planes de inversión, la ejecución del plan Berpiztu y el calendario legislativo. Era demasiado esperar y más cuando, apenas unas horas antes, el líder de los populares vascos se había despachado con unas declaraciones en las que acusaba al PNV de estar "enganchado como una garrapata" a Pedro Sánchez mientras en Euskadi "apuesta por la radicalidad mirando por el retrovisor a ver lo que hace Bildu". PP+C's abrían, además, la terna del lehendakari tras desmarcarse del acuerdo sobre las bases educativas y sin ningún punto de encuentro en asuntos de enjundia, como en los Presupuestos, donde exigieron una rebaja de los impuestos, también para encarar los efectos del conflicto bélico.

Sin embargo, hubo dos aspectos que esbozaron un ligero acercamiento en las relaciones, más que en las posiciones, de ambas fuerzas. Por un lado, Iturgaiz admitió compartir con el líder jeltzale su "sorpresa" por cómo está manejando el Gobierno de Sánchez el tema de los fondos europeos, "mareando la perdiz". "El lehendakari tiene razón en su enfado y cabreo por esta situación anómala que debería haber estado ya resuelta", manifestó el dirigente del PP vasco. Por otro, mostró su plena confianza en que la llegada de Feijóo al frente de Génova reconduzca el trato bidireccional con el gabinete de Urkullu. "Ambos mantienen un relación formidable, yo no descubro nada. También es verdad que los planteamientos entre los partidos son distantes, y más cuando el PNV prefiere hacer leyes de Educación junto a Bildu, donde el euskera sea el que vertebre o cargándose la concertada. O cuando apuesta por un nuevo estatus que nos asfixia a los no nacionalistas", desgranó Iturgaiz. "¡Pero cómo se va a romper la relación solo porque Feijóo presida el PP en España! Es más, les diré como anécdota que cuando vino a Bilbao la pasada semana lo primero que hizo es mandarle un mensaje al lehendakari", reveló. Por de pronto, Iturgaiz confía en que se celebre lo antes posible el congreso autonómico que despeje la incógnita de si él seguirá con el bastón de mando. "Soy el primer interesado en que se produzca cuando antes", reseñó.

Durante la hora de reunión que mantuvieron, Iturgaiz trasladó al lehendakari que Euskadi "no necesita parches sino cambios estructurales" para salir de la crisis, iniciativas que llevará al Pleno del próximo viernes. Su propuesta principal pasa en especial por la citada bajada de impuestos. "Las administraciones están incrementando sus beneficios, batiendo registros de recaudación, mientras que los ciudadanos no llegan a fin de mes. Aunque las diputaciones sean las competentes en materia tributaria, el Gobierno vasco tiene instrumentos y capacidad de coordinación para adoptar medidas fiscales que alivien la carga tributaria que padecen las familias y las empresas", manifestó el líder popular. "Se pueden bajar impuestos en los hidrocarburos, y se puede deflactar el IRPF para corregir la "fuerte subida de la inflación", añadió. "A ver si con las propuestas de resolución tenemos más suerte que con las enmiendas a los Presupuestos, porque de 2.300 las enmiendas a las Cuentas de 2021 y 2022 no se nos aceptó ninguna", recordó Iturgaiz. ¿Dónde está la moderación y diálogo del PNV?", se preguntó.

propuestas



El PP+C's propone crear un fondo de 1.000 millones de euros, que se ejecutaría en tres ejercicios, para financiar proyectos empresariales "viables" que generen empleo. A su vez, quiere que se establezca otro fondo extraordinario de 200 millones de euros, canalizados a través de las universidades vascas y otros centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, destinados a proyectos de I+D+i. Asimismo, plantea eliminar trabas administrativas para que Euskadi sea un mayor centro atractivo para las inversiones, reducir una administración vasca "sobredimensionada" y "eliminar duplicidades" para que sea "más ágil y eficiente". En definitiva, un total de 15 medidas "imprescindibles y necesarias". "En el documento verán 14 porque la otra es decir la verdad. En ese sentido le he instado a que se acabe el juego del gato y el ratón en el tema de los fondos europeos entre el Gobierno vasco, que dice que no han llegado, y el central, cuya ministra Reyes Maroto, asegura que es falso. Pues nos preguntamos quién miente. Estos fondos son el instrumento más eficaz, y así lo entendemos, para salir de la crisis, y solo tenemos versiones contrapuestas y a los ciudadanos como paganos de este malabarismo institucional que afecta a proyectos y programas paralizados", zanjó Iturgaiz, quien insistió: "Si estamos en economía de guerra, no podemos dedicarnos a guardar el dinero".

Iturgaiz aprovechó su puesta en escena de ayer lunes para recordar que con Feijóo al volante del PP, todo el partido "ha cargado las pilas y la esperanza, hemos salido fortalecidos del congreso y, en particular, el PP vasco se mantendrá con su programa e ideas: defensa de la Constitución, el Estatuto y los fueros, y de la solidaridad con los demás territorios. Somos necesarios en esta tierra para hacer la ecuación o libertad o nacionalismo obligatorio". Ante la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Euskadi este viernes, destacó que muchos empresarios le han pedido reunirse con Isabel Díaz Ayuso.

Tras las respectivas citas de hoy con EH Bildu y Elkarrekin Podemos, mañana cerrarán esta ronda de cónclaves quienes sustentan al Gabinete Urkullu, PNV y PSE. Vox, al igual que hizo en las dos rondas que el lehendakari celebró durante la pandemia, rechazó acudir.

