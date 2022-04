PSOE y Podemos acumulan frentes abiertos con Delgado y los planes de pensiones

La convivencia nunca fue pacífica. Pero la ausencia de alternativa los aboca a mantener la unidad dentro del Gobierno español, y Podemos ya habla de normalizar las discrepancias. PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo sobre el decreto anticrisis para combatir las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania, y han encauzado también la propuesta para topar el precio del gas, pero mantienen en paralelo varios frentes abiertos sobre la promoción de la fiscal general Dolores Delgado, las ventajas fiscales a los planes de pensiones de empleo del ministro Escrivá que rechaza Unidas Podemos, la Ley de Vivienda, la posición ante el Sahara, o la intención de Sánchez de incrementar el Presupuesto destinado a Defensa hasta alcanzar el 2% del PIB como están haciendo estados del entorno.

El rechazo de Podemos a la enmienda del PSOE para convertir a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en fiscal de Sala del Tribunal Supremo cuando sea cesada ha suscitado una nueva discrepancia. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya dijo que no comparten el contenido de la propuesta ni tampoco las formas, al vehicularlo en una enmienda sobre una ley que no tiene relación con el funcionamiento de la fiscalía y de la que no fueron informados. Es más, expresaba su sorpresa por la "defensa sin fisuras" que mostró al respecto la ministra de Justicia, Pilar Llop y que era un movimiento extraño.

Sin embargo, el choque más sonado entre los socios ha sido la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de avalar el plan de autonomía para el Sahara Occidental planteado por Marruecos, lo que provocó un importante malestar en el espacio confederal, que desconocía el movimiento. Pero esta es una contrariedad que comparte todo el hemiciclo y no es exclusiva de Podemos. De hecho, el socio minoritario del Ejecutivo se ha aliado con ERC y Bildu en una proposición no de ley.

También ha hecho públicas sus diferencias con los planes para elevar el presupuesto militar en línea con los compromisos adquiridos en la OTAN, al replicar que no es una prioridad y que la respuesta a la crisis debe centrarse en medidas sociales y el refuerzo a servicios públicos.

"Más profesores y menos tanques", llegó a manifestar. Sin embargo, Unidas Podemos mantiene que este punto no provoca por ahora confrontación, dado que hay mucho tiempo hasta que se entre a negociar los Presupuestos del Estado.

Por otro lado, Unidas Podemos quiere recortar las ventajas fiscales que plantea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a los planes de pensiones de empleo. Así consta en las enmiendas que esta formación ha registrado en la Cámara Baja, a las que ha tenido acceso Europa Press, ya que en esta ocasión ambos socios las han planteado por separado. En otra de ellas, Unidas Podemos reitera una de sus reivindicaciones para la financiación de la Seguridad Social, como es el destope de las cotizaciones.

fiscalidad de los planes



Respecto a la rebaja de incentivos, plantean la supresión de la disposición que permite no cotizar las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de empleo, por detraer ingresos del sistema público en favor de la promoción de la inversión a planes de carácter privado. También pide limitar las deducciones y reducciones en la base imponible del IRPF por las aportaciones a planes de pensiones y equipararlas a las previstas para trabajadores autónomos por planes de empleo simplificados.

En la Ley de Vivienda, Unidas Podemos ha mantenido contactos para presionar al PSOE y que no modifique la norma para granjearse el acuerdo de otros partidos que cuestionan las medidas. Espera sacarla adelante con ERC y con EH Bildu.