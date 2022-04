El PNV apuesta por pasar "de una economía de guerra a una de protección"

El parlamentario del PNV Luis Javier Tellería, ha indicado que en la ronda de contactos que iniciará el lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, con los grupos parlamentarios buscará "lo que les une" porque ahora hay que pasar de "una economía de guerra a una de protección".

En una tertulia de parlamentarios en Radio Euskadi, el parlamentario del PNV Luis Javier Tellería ha defendido que se han tomado en Euskadi medidas de emergencia, se ha contactado las empresas presentes en Rusia y Ucrania.

Según ha apuntado, la crisis tiene "visos de tener duración" y, en este sentido, cree que hay que tomar "medidas más estructurales" y eso supone intentar llegar a acuerdos con los grupos.

Por ello, según ha destacado, este lunes Urkullu iniciará una ronda de contactos con los partidos presentes en el parlamento para buscar "lo que les une" que "seguro que es más que lo que les desune". "Ha llegado el momento de sentarse a hablar", ha apuntado.

El parlamentario jeltzale ha recordado que el Gobierno ha intentado solucionar desde el día 24 una economía de guerra, tras la invasión de Ucrania, y lo hizo contactando con la empresas o con líneas de crédito especiales.

Tras señalar se han hecho "una cantidad enorme de cosas", cree que ahora es el momento de convertir una economía de guerra "en una economía de protección con medidas concretas" y ayudas para los que lo están "pasando peor" y con líneas de trabajo para los refugiados de Ucrania.

Ante el alza de la inflación, ha apuntado que más del 60% tiene que ver con la energía y ha indicado que eso no depende "tristemente" del Gobierno vasco porque no tiene competencias y no puede influir en su coste.

No obstante, ha señalado que, desde el Gobierno vasco, si se pueden impulsar proyectos para generar energía en Euskadi y ser menos "dependientes" porque ello ayudará a tener "menor inflación".

Ante los planteamientos de crear en Euskadi una empresa pública eléctrica, ha indicado que "puede ser" para comercializar pero, desde el punto de vista de la generación, lo ve "difícil" dado que hay grupos que se oponen a "cualquier proyecto de generación de energía".

En relación al debate sobre los salarios y la inflación, cree que hay que "acomodar esta inflación a una subida salarial", pero ha apuntado que hay que ser "prudente" porque se trata de una crisis coyuntural y no estructural y que el problema del coste de la energía, que influye en los precios, es "solventable".

Por lo tanto, cree que hay que subir los salarios pero hacerlo "de una manera acomodada" porque, si se suben al "estado actual" nivel de inflación, se "corre el enorme riesgo" de entrar en una espiral de inflación porque "al empresario si le piden que suba el salario un 9%, va a subir los precios un 9%".

Por otra parte, considera que los gobiernos deben "vigilar" determinados incrementos de precios "no justificados", como el 10% en el precio de la vivienda usada, lo que "no tiene ninguna lógica". A su juicio, se está "aprovechando para subir precios" y es necesario un control de los precios por parte del Gobierno y un "esfuerzo" por parte de empresarios y trabajadores para no entrar en una "terrible espiral inflacionista" que "sí es una crisis estructural".



EH Bildu pide una "economía de protección"

Mientras, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que en su reunión con el lehendakari de la próxima semana, la coalición soberanista le trasladará que se responda a la crisis "no con una economía de guerra sino de protección".

En el mismo debate en Radio Euskadi, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha criticado que la reunión con el lehendakari se vaya a producir 40 días después de que estallase el conflicto en Ucrania, lo que, a su juicio, deja a las claras "la falta de sensibilidad" del lehendakari hacia "el contacto y la interactuación con el resto de grupos".

"Nosotros vamos a ser críticos pero constructivos, con dos grandes ideas: responder a la crisis mediante un plan integral, como se ha hecho en el Estado español, y que su filosofía no sea la economía de guerra sino que se incluya una economía de protección", ha defendido.

A su juicio, es necesario transmitir a la ciudadanía que hay dificultades, lo que puede suponer sacrificios, pero también que se traslade la certeza de que se pondrán "todos los recursos para que los efectos de la crisis sean los mínimos posibles".

El PSE-EE apuesta por la "inversión pública y el escudo social"

Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha señalado que en la reunión prevista la próxima semana con el lehendakari trasladarán que la receta en la actual coyuntura debe ser la "inversión pública y el escudo social".

La parlamentaria del PSE-EE Gloria Sánchez ha afirmado que es necesario el "concurso de todos" en la actual coyuntura.

En este sentido, cree que la receta debe ser la inversión pública y el escudo social en forma de ayudas a las familias y empresas "como se ha hecho en España" y evitar "lo que siempre hace la derecha, el recorte de derechos".

Sánchez ha asegurado que, durante la pandemia, se dejaron las políticas de austeridad y ha defendido que ahora también debe ser así. La parlamentaria socialista ha asegurado que la situación es "complicada" porque, cuando se empezaba a recuperar el crecimiento tras el "varapalo" de la pandemia, llegó la inversión y el desafío es "muy grande".

Sánchez ha manifestado que hay que estar "atentos" para que no suponga un "retroceso" en los avances conseguidos y ha asegurado que hay que adoptar medidas encauzadas en esa vía, medidas, que según ha indicado, se han recogido a nivel nacional dentro del Plan de choque del Gobierno central, con cinco bloques de medidas diferentes.

La representante del PSE-EE ha destacado que la semana que viene habrá una ronda de contactos y un pleno monográfico en el Parlamento, donde habrá "la oportunidad de acordar medidas en esta línea".

Según ha manifestado, aunque la oposición critica que se adopten las medidas tarde, se tenía que "seguir un orden"; primero se acordó en la Conferencia de Presidentes, luego en la Comisión Europea y después el Gobierno español con un plan que movilizará 16.000 millones.

Ha añadido que, por su parte, el Gobierno vasco, también se están adoptando medidas y la semana que viene está prevista la ronda con los grupos y el pleno monográfico donde "saldrán propuestas y medidas acordadas por los grupos". Previamente, ha destacado que ya se habían impulsado medidas desde el Departamento de Trabajo y Empleo.

En relación al alza de los precios, ha apuntado que más de dos tercios de la inflación se debe a los precios de la energía y los alimentos. En este sentido, ha señalado que, sobre el encarecimiento de la energía, el Gobierno central ha adoptado medidas, entre ellas bonificar los carburantes.

A su juicio, es importante adoptar estas medidas a corto porque, si se reduce el precio de la electricidad y las materias primeras, se incidirá en el aumento de los precios. En este sentido, ha insistido en que son importantes las ayudas para adquisición de carburantes o la medidas de protección de empleo con los ERTEs, limitar el precio de los alquileres, el aumento del IMV o la extensión de los bonos sociales.

En relación a la posibilidad de subir la prestaciones en Euskadi, ha señalado que se irá "viendo si se van a tocar", pero ha recordado que la cuantía de la RGI es "muy superior" a la del IMV y aumentó su presupuesto un 3%.

Respecto a los salarios, ha asegurado que la respuesta no puede ser el recorte de derechos y tampoco puede ser la solución. En este sentido, ha recordado que el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un pacto de rentas y que se debe ir al consenso entre sindicatos y empresarios. Por lo tanto, ha manifestado que es necesario un acuerdo que incluya la perspectiva de los costes salarios y la moderación de márgenes y beneficios de las empresas.



Elkarrekin Podemos-IU se reunirá con el lehendakari "con voluntad de acuerdo"

Mientras, el parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez, ha manifestado que su grupo parlamentario acudirá a la reunión con el lehendakari "con voluntad de acuerdo" y ha reclamado una "respuesta como país".

En un debate en Radio Euskadi, Iñigo Martínez ha lamentado que 40 días después del inicio del "conflicto" en Ucrania la ronda de contactos anunciada para la próxima semana vaya a ser "el primer contacto del lehendakari" con Elkarrekin Podemos-IU.

"Hemos escuchado estas semanas a dirigentes del Gobierno vasco pedir celeridad al resto de las instituciones y con los grupos políticos del Parlamento vasco no se ha reunido", ha criticado.

Según ha dado a conocer, su grupo parlamentario acudirá al encuentro con el presidente vasco "con voluntad de acuerdo, y con un documento con propuestas concretas.

"Se tienen que tomar medidas tanto coyunturales como estructurales. Hemos conocido esta semana un plan de Gobierno vasco con las diputaciones, que no deja de ser un plan que parece que lo hicieron en 24 horas y que son los mismos proyectos de los fondos europeos que tampoco se han consensuado", ha criticado.

A su entender, se vive una "sucesión de crisis" y la población está "preocupada", por lo que se deben tomar medidas "encaminadas a dar seguridad a las personas y una respuesta concreta como país".

También ha valorado que esta semana se haya adoptado una medida "necesaria, pero no suficiente como es la de topar el precio del gas a 30 euros". "Es una medida real, pero tendrán que tomar más medidas en la luz. En Euskadi se puede crear una empresa pública de energías renovables, algo que ha rechazado el Gobierno Vasco", ha asegurado.

Además, ha considerado "importante" que el Ejecutivo cuente con un remanente de dinero, aunque se debería "juzgar" si no se debería destinar a una subida "al menos del 15% de las prestaciones" sociales.

Por último, ha lamentado que las rentas de trabajo hayan perdido peso frente a las rentas del capital y, por ello, más allá de apelar a la negociación colectiva, ha afirmado que el Gobierno vasco se debe "implicar" en la subida de los salarios y no "tomar parte" por la patronal.

"Se debe abordar una subida del salario mínimo y en la negociación colectiva, Gobierno vasco, sindicatos y patronal se deben sentar para hacer un acuerdo de país de subida de salarios", ha finalizado.



PP+Cs acudirá a la reunión con Urkullu con actitud "constructiva"

Por su parte, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha afirmado que acudirán a la reunión que tienen prevista para este lunes con Urkullu con "actitud constructiva" y con propuestas, entre ellas, insiste en una reforma para bajar los impuestos.

Barrio ha afirmado que acudirán a la reunión con Urkullu "a oír y escuchar" y con actitud "constructiva" y mirando a "las familias y empresas" que son las que tiene que salir de la crisis acompañadas de las instituciones.