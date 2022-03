EH Bildu confirma los requisitos para la escuela concertada

EH Bildu cree que la negociación del borrador parlamentario sobre la educación se ha saldado con un resultado satisfactorio. Su portavoz en materia educativa, Ikoitz Arrese, ha considerado este miércoles que los cinco ejes planteados por su bancada se han incorporado en su literalidad o con otras formulaciones en el acuerdo final. Detalló las condiciones que se han pactado para que la escuela concertada pueda acceder a la financiación pública, lo que confirma la información que adelantó este periódico el martes. Arrese proclamó en ETB-1 que "se ha terminado con la concertación universal".

Aseguró que en las próximas horas podría estar disponible el texto final, que aún redacta la letrada del Parlamento. Dijo que se han incorporado los cinco objetivos de EH Bildu: "acabar con la concertación universal, lo que supone no financiar cualquier centro con dinero público; mecanismos para corregir los desequilibrios, acabar con un sistema caduco, dar un paso adelante en la euskaldunización", e incrementar la financiación.

LAS CONDICIONES

Aclaró que el mayor problema es la segregación, y para ello se ha pactado no cobrar las cuotas en la red concertada, de manera que la educación sea gratuita; se creará un índice para evaluar la situación de cada centro, y en 2023 habrá un acuerdo contra la segregación. Confirmó que se va a conformar un sistema vasco de educación con independencia de la fórmula jurídica de cada centro, pero solo podrán recibir ese dinero público los centros concertados sin ánimo de lucro, que cumplan con los criterios del currículo y la evaluación, que no segreguen por sexos, que respeten la libertad sexual, una laicidad real y no adoctrinamiento; que contraten personal de manera transparente y participen en los órganos locales, como adelantó este periódico.