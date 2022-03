PNV no descarta que se puedan adelantar las elecciones generales

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que no descarta que se puedan adelantar las elecciones generales si Pedro Sánchez "tiene un momento electoral óptimo y cualquier excusa", aunque cree que no va a ser "mañana por la mañana". Asimismo, ha considerado que "el primer problema" que tiene el Gobierno está "dentro de Unidas Podemos, donde "se ve continuamente la tensión" entre Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban se ha pronunciado, de este modo, preguntado por la posibilidad de que los desencuentros entre PSOE y Unidas Podemos lleven a no agotar la legislatura. A su entender, "puede que ocurra algo dentro del Gobierno", pero "el primer problema está dentro de Unidas Podemos".

De este modo, ha señalado que en el Congreso "se ve continuamente la tensión" entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras Ione Belarra e Irene Montero, "incluso con contraprogramación de actos y, en cierto modo, desplantes también". Según ha indicado, "hay mucha tensión y vamos a ver en qué acaba todo eso" y si lo que suceda "implosiona" en el Gobierno. En todo caso, ha afirmado que, aunque no será "mañana por la mañana seguramente", no descarta que se puedan convocar elecciones si Sánchez "tiene un momento electoral óptimo y cualquier excusa".

Por su parte, el PNV es "siempre partidario" de intentar agotar las legislaturas y no estar "mareando continuamente a la gente". De este modo, ha reiterado que las fuerzas políticas deben "intentar tener voluntad e intentar formar mayorías que puedan llevar, de manera más o menos estable, las legislaturas".



Diferencias sobre la invasión de Ucrania

En lo que respecta a las diferencias sobre la invasión de Ucrania, Esteban ha dicho no saber "en qué están pensando" en Podemos. "No sé en qué mundo viven. Si no se dan cuenta de que esto es una agresión intencionada", ha manifestado. También ha lamentado que, en función de lo que se percibe en las redes sociales, "el mundo de la izquierda abertzale está volcado con Putin" porque tiene "un antiOtanismo obsesivo".

"No sé si la posición de Matute es diferente, pero, desde luego, lo que destilan los portavoces, algunos cualificados y también de medios periodísticos, cercanos a la izquierda abertzale y su gente en las redes es un apoyo más bien a Putin", ha señalado. En su opinión, "tienen bastantes dificultades en explicar su posición y unas ciertas contradicciones".

Por contra, Esteban ha afirmado que le "sorprendió positivamente la respuesta en el plano de sanciones" a Rusia y también de "apoyo a Ucrania para que no cayera de un golpe" que se han dado desde la Unión Europea, así como "la celeridad con que Europa se ha dado cuenta de que tenía un problema y un peligro al que no ha estado muy pendiente". El diputado jeltzale confía en que las medidas económicas "puedan tener efecto a medio plazo" pero, para ello, ha advertido de que "hace falta que Ucrania se sostenga".



Conferencia de Presidentes

Por otro lado, ha aludido a la Conferencia de Presidentes celebrada este fin de semana y que "Sánchez ha utilizado como para igualar a todos", y ha defendido que se viven "tiempos excepcionales" en los que "hay que estar en todos los foros" e intentar coordinar las acciones.

Esteban ha lamentado que, cuando parecía que los fondos europeos iban a ser "una oportunidad" para ir "saliendo hacia delante", ha llegado el "mazazo" de la guerra en Ucrania que "implica reconducir muchas posiciones". "Ojalá que, de una vez, Europa se dé cuenta que había que modificar todo lo relativo a cómo se fija el precio electricidad y se desacople el gas", ha deseado. Según ha advertido, si no se alcanza un acuerdo en ese sentido, "puede que haya tentaciones de los países de actuar en solitario" porque, de lo contrario, su economía puede ser "insostenible".

También ha valorado que se han cambiado "determinados tabúes que hasta ahora parecían inamovibles", como las conexiones de la Península con el resto de Europa. "Mira que le hemos insistido a la ministra con que el gas seguía siendo un elemento de transición hasta que se consiguiera ir a energías limpias por completo, y que había que ampliar los cargaderos en Bilbao porque había necesidad y demanda, y nada de nada, y ahora resulta que España va a ser la plataforma gasística....", ha añadido.



Zabalza

En otro orden de cosas, ha vuelto a lamentar que no se desclasifique la documentación del 'caso Zabalza', a su entender, porque hay en el Gobierno un "miedo atroz a mover absolutamente cualquier papel y que se le remuevan los poderes profundos de la administración" y que eso suponga que se tenga que hacer con el atentado del bar Aldana y con "tantas otras cosas". Por ello, ha indicado, "están atenazados". Además, ha reconocido que, mientras en Euskadi es "un caso emblemático, desde Madrid se ve muy lejos".