El Estado español prohíbe la participación rusa en sus torneos deportivos

El Ministerio de Cultura y Deporte ha anunciado este miércoles que se suma a la imposición de medidas de veto a Rusia, lo que significa en el ámbito deportivo la prohibición a selecciones deportivas, clubes y otras entidades de Rusia de participar en competiciones que se celebren en España, entre otras medidas.





El Gobierno español ha añadido al ámbito deportivo sus sanciones a Rusia por elcon la invasión militar. A través de un comunicado oficial, la primera de las medidas es"En coordinación con las federaciones deportivas españolas, se ha decidido prohibir la participación a selecciones deportivas, clubes y otras entidades deportivas y deportistas seleccionados por Rusia o que compitan bajo bandera rusa en todas las competiciones de carácter internacional que se organicen en suelo español", dice.El Ministerio deañade tres puntos más y "anima a la comunidad deportiva internacional a seguir mostrando su solidaridad con el pueblo de Ucrania, apoyando la continuidad del deporte ucraniano donde sea posible, y mantener una actitud dea la que en ningún caso se debe culpar de las decisiones del actual gobierno ruso"."Instar a los deportistas, clubes y federaciones deportivas españolas a no participar en ningún evento deportivo organizado en Rusia. Instar, en la medida de lo posible, a la toma de medidas que limiten el patrocinio y cualquier tipo de apoyo financiero de entidades vinculadas con la Federación Rusa", afirma."Que no se sancione a los atletas, entrenadores, funcionarios o empleados públicos que decidan rescindir unilateralmente sus contratos con clubes rusos o bielorrusos, así como a no perseguir o sancionar a los organizadores deportivos que decidan prohibir a los atletas o equipos seleccionados por Rusia", añade.El Ministerio de Cultura y Deporte explica que sus medidas de veto a Rusia han estado en, y en consonancia "con las decisiones ya adoptadas en el ecosistema deportivo mundial por las federaciones deportivas internacionales y los Comités Olímpicos y Paralímpicos internacionales".Además, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, firmó el martes una. Países de América, Europa, Asia y Oceanía también se han suscrito.